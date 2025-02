Gir de 180º a Carrefour: la gran novetat que molts clients no s'esperaven

Carrefour ha pres una decisió que canviarà la manera en què els seus clients consulten les ofertes i novetats de la companyia. Aquest gir estratègic segueix la tendència de moltes empreses que busquen adaptar-se a les noves preferències del consumidor.

A partir del 31 de març, els fullets impresos amb promocions desapareixeran i donaran pas a un format completament digital. La companyia ha anunciat que els catàlegs continuaran estant disponibles al seu web i a altres plataformes digitals. El president de Carrefour ha defensat aquesta mesura, destacant que busca modernitzar la comunicació amb els clients i oferir-los un accés més còmode a les promocions del supermercat.

Un canvi cap al format digital

La decisió de Carrefour té com a objectiu millorar la manera en què els consumidors accedeixen a les ofertes i promocions. Amb l'eliminació dels fullets en paper, la firma espera fer el procés més accessible i convenient per als consumidors. Segons l'empresa, la versió digital dels catàlegs estarà sempre actualitzada, cosa que permetrà als usuaris consultar les novetats a l'instant, sense esperar l'arribada del fullet.

A la pràctica, la transició als catàlegs digitals oferirà beneficis pel que fa a rapidesa i accessibilitat. Els consumidors podran consultar les promocions des de qualsevol dispositiu, sigui mòbil o ordinador. Carrefour destaca que aquesta mesura permetrà una visualització més àgil de les ofertes, sense els límits de temps i espai del format imprès.

Un desafiament per a alguns compradors de Carrefour

Encara que Carrefour considera que aquest canvi serà positiu, hi ha qui es pot sentir incòmode amb la transició. Els compradors menys familiaritzats amb les tecnologies digitals poden experimentar dificultats a l'hora d'adaptar-se a aquest nou sistema. El supermercat reconeix que aquest canvi pot ser un repte per a alguns, però confien que, amb el temps, tothom es beneficiarà dels avantatges.

De cara al futur, l'empresa espera que aquest moviment ajudi a millorar l'eficiència en la distribució dels catàlegs i a oferir una experiència més fluida. No obstant això, és clar que l'acceptació d'aquesta mesura dependrà de la capacitat dels consumidors per adaptar-se a la digitalització de les ofertes. Mentrestant, Carrefour continuarà invertint en aquest nou sistema, assegurant que els preus i promocions es mantindran igual d'atractius per a tots els clients.

Amb aquest canvi, Carrefour busca mantenir-se a l'avantguarda de les tendències tecnològiques, alhora que millora l'experiència dels seus compradors. A mesura que la digitalització avança, la cadena Carrefour s'adapta a les noves formes de consumir informació, sense oblidar la importància de mantenir els seus clients ben informats.