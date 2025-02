Ni olla ni paella: Aquest electrodomèstic de Lidl està de moda i es ven com xurros

Lidl ha llançat una eina innovadora que canviarà la manera en què cuines a casa teva. Aquest aparell permet combinar dues funcions en un sol dispositiu, estalviant-te temps i espai a la cuina. Gràcies a les seves característiques, podràs preparar una gran varietat de plats amb facilitat i gaudir d'una experiència culinària millorada.

Un electrodomèstic 2 en 1 per a la teva cuina

Aquest dispositiu ofereix la possibilitat de rostir aliments i cuinar en brou al mateix temps, cosa que el converteix en una eina molt versàtil. La regulació contínua de temperatura mitjançant un comandament giratori permet ajustar la calor de manera precisa per adaptar-se a diferents tipus d'aliments. Parlem de la planxa 2 en 1 de Lidl que pots col·locar al mig de la taula perquè cadascú cuini els seus plats.

L'aparell inclou un recipient per a brou amb un revestiment antiadherent d'alta qualitat de la marca ILAG®, cosa que facilita la neteja i evita que els aliments s'enganxin. A més, tant la planxa com el recipient són aptes per al rentaplats, cosa que garanteix un manteniment senzill i ràpid. Els dos indicadors lluminosos, un de vermell per al mode operatiu i un altre de verd per a la temperatura, proporcionen informació sobre l'estat de l'aparell.

Amb una resistència d'acer inoxidable, la distribució de la calor és uniforme, cosa que assegura un rendiment òptim en cada preparació. La protecció contra sobreescalfament garanteix que el dispositiu s'apagui de manera segura si la temperatura excedeix els límits establerts, assegurant un ús sense riscos.

Raons per comprar a Lidl aquesta planxa

La potència de 1800 W assegura un rendiment eficaç, permetent cuinar una gran varietat d'aliments en poc temps. El dispositiu és ideal per a aquells que busquen estalviar espai i temps a la cuina, ja que combina dues funcions en un sol aparell, evitant la necessitat de tenir múltiples electrodomèstics. A més, la seva mida compacta de 43 x 35 x 11 cm el fa adequat per a cuines de qualsevol mida, sense ocupar massa espai.

Aquest electrodomèstic és perfecte per cuinar tant carns com peixos, i pot utilitzar-se per preparar sopes, brous i guisats. La versatilitat de les dues funcions permet adaptar l'aparell a diferents estils de cuina i preferències personals. Ja sigui que desitgis un plat rostit o una sopa calenta, aquest aparell t'ofereix la flexibilitat per preparar ambdós.

El disseny modern i elegant de l'electrodomèstic el converteix en un complement perfecte per a qualsevol cuina. La seva funcionalitat i estètica el fan destacar, aportant un toc de sofisticació al teu espai culinari. A més, la facilitat d'ús, amb el seu panell de control intuïtiu, garanteix una experiència de cuina sense complicacions.

Amb un preu rebaixat de 26,99 euros, aquest electrodomèstic de Lidl és una de les opcions més competitives al mercat. Ofereix una excel·lent relació qualitat-preu, permetent-te gaudir d'una eina de cuina versàtil i de qualitat sense fer una gran inversió. No deixis passar aquesta oportunitat per millorar la teva cuina amb un dispositiu multifuncional que t'ajudarà a estalviar temps i esforç en la preparació dels teus plats preferits.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis