Cop dur a Lidl: l'anunci de Dia que ni els clients més fidels esperaven

El 2025 es perfila com un any clau per a les estratègies d'estalvi dels consumidors, i Dia ha pres una decisió que beneficiarà milers de famílies. En un context econòmic on la planificació de les compres i l'estalvi s'han tornat imprescindibles, la companyia ha decidit fer un pas important. Aquest moviment busca respondre a les necessitats dels clients que busquen millorar el seu poder adquisitiu, especialment en les compres del dia a dia.

Inversió significativa per a l'estalvi de les famílies

Dia ha decidit augmentar la seva inversió en promocions per a aquest any, assolint la xifra de 175 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 17% respecte a l'any anterior. Aquest esforç està dirigit a oferir als consumidors descomptes que es reflectiran en una àmplia gamma de productes. Amb ofertes setmanals de fins a un 40% en més de 200 referències, Dia busca facilitar l'accés a productes de qualitat a preus baixos.

Aquesta decisió s'emmarca dins de l'estratègia de Dia per enfortir la seva presència en el mercat. Especialment en temps on les famílies busquen alternatives econòmiques per omplir la seva cistella de la compra. A més, la companyia també ha invertit més de 500 milions d'euros en els últims quatre anys en promocions.

L'enfocament en productes frescos és una de les claus d'aquesta nova estratègia d'estalvi. La companyia ha identificat que els aliments frescos són una de les majors preocupacions dels consumidors en termes de preu. Aquesta aposta per la qualitat i els preus accessibles garanteix que els clients puguin gaudir de productes frescos sense haver de comprometre el seu pressupost.

La nova aposta de Dia per a l'estalvi en 2025

La iniciativa de Dia no només se centra en productes frescos, sinó també en l'ampliació de la seva gamma de productes de marca pròpia, coneguts per la seva excel·lent relació qualitat-preu. Gràcies a la seva línia "Nova Qualitat Dia", els consumidors poden optar per productes d'alta qualitat a preus molt més assequibles. Aquesta oferta permet a les famílies reduir la despesa en la cistella de la compra, aconseguint un estalvi de fins a un 25% anual.

A més, Dia ha continuat desenvolupant el seu programa de fidelització, Club Dia, que s'ha consolidat com una eina clau per a l'estalvi familiar. Amb més de 6 milions de socis, el club ofereix descomptes personalitzats i promocions exclusives a través de la seva aplicació mòbil. Aquest enfocament digital permet als clients accedir a cupons i ofertes directament des del seu telèfon, millorant l'experiència de compra i assegurant que sempre tinguin la millor oferta disponible.

Un altre aspecte d'estalvi és la col·laboració de Dia amb empreses externes, oferint descomptes addicionals en serveis com energia, assegurances i entreteniment. Els socis del Club Dia poden estalviar fins a 500 euros anuals en diversos serveis, la qual cosa fa que l'estalvi no es limiti a la compra. Aquesta oferta de beneficis amplificats ajuda a que els clients estalviïn més en la seva vida diària.

Finalment, la digitalització també juga un paper important en el procés d'estalvi. L'app de Dia, que compta amb milions de descàrregues, permet realitzar compres de manera més eficient i amb majors descomptes. A més d'accedir a productes de marca pròpia i marques de fabricant, els clients poden gaudir de jocs interactius i promocions addicionals.