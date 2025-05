Sembla d'Ikea, però és de Lidl i és ideal per a casa teva: una bogeria a preu de riure

Lidl torna a sorprendre els seus clients amb un invent pràctic que està revolucionant les llars per la seva utilitat i el seu preu imbatible. Cada vegada més persones el descobreixen i no dubten a emportar-se'l. El seu disseny compacte i la seva funció específica el converteixen en un imprescindible que molts ja consideren un bàsic a casa.

Pràctica, versàtil i fàcil d'usar

La corda d'estendre retràctil de Lidl és perfecta per assecar roba en espais reduïts sense sacrificar ordre ni estètica. Pot instal·lar-se en banys, terrasses, safaretjos, jardins o caravanes. En recollir-se quan no s'usa, desapareix de la vista i permet mantenir qualsevol espai net, organitzat i lliure d'obstacles.

Inclou dues cordes retràctils que permeten penjar diverses peces alhora sense que s'embullin entre si ni ocupin massa lloc. Ofereix una capacitat d'assecat de 26 metres ben distribuïts. El suport giratori de paret facilita estendre en diferents direccions, adaptant-se a cantonades o racons amb accés limitat.

Està fabricada amb plàstic de qualitat i components metàl·lics que asseguren fermesa, durabilitat i resistència al pes diari de la roba. Aquest disseny robust és apte tant per a interiors com exteriors. El sistema d'enrotllament automàtic recull la corda de forma neta, sense nusos ni necessitat d'ajustos constants.

La corda retràctil de Lidl està disponible en blanc i negre, colors neutres que combinen fàcilment amb qualsevol tipus de decoració. El seu disseny és discret, modern i amb prou feines ocupa espai quan no està en ús. El muntatge és ràpid i senzill, ja que només requereix fixar-la a la paret amb uns cargols bàsics.

Màxima funcionalitat per a aquells que busquen ordre i eficiència

Aquest producte de Lidl pot suportar fins a 15 quilos de roba, sent suficient per a bugades completes sense necessitat d'estenedors voluminosos ni instal·lacions permanents. Una vegada recollida, l'espai queda lliure i es pot usar per a altres funcions sense molèsties. Així es guanya amplitud visual, comoditat i ordre en qualsevol estança.

És ideal per a aquells que viuen en pisos petits o estudis on estendre roba pot convertir-se en un problema d'espai i organització. També resulta útil en jardins o terrasses on no es desitja instal·lar estructures fixes. El seu ús és tan senzill que no requereix experiència prèvia ni eines complicades per a la seva instal·lació.

La corda amb prou feines necessita manteniment gràcies al seu disseny resistent i ben pensat per durar. El sistema manté una tensió adequada que evita que la roba s'arrossegui o s'amuntegui. N'hi ha prou amb una neteja ocasional per conservar el seu aspecte i funcionament com el primer dia fins i tot després de mesos d'ús.

Tot això converteix aquesta corda en una inversió intel·ligent per a aquells que busquen practicitat sense gastar de més ni omplir la casa d'objectes innecessaris. És una solució versàtil, compacta i duradora amb múltiples aplicacions domèstiques. I el millor: pot comprar-se ara a Lidl per només 12,99 euros.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis