Walmart confirma diversos tancaments i molts acomiadaments als Estats Units

Walmart, una de les companyies minoristes més grans dels Estats Units, està duent a terme una sèrie de canvis estratègics per optimitzar el seu funcionament. Com a part d'aquesta reestructuració, l'empresa ha pres decisions que afectaran nombrosos empleats en diferents punts del país.

Entre les mesures anunciades, es troben el tancament d'oficines, l'eliminació del treball remot i la reubicació de personal als Estats Units, cosa que ha generat incertesa entre els treballadors. Aquest moviment forma part d'una estratègia més àmplia que busca millorar l'eficiència operativa i reforçar els valors corporatius dins de la companyia.

Tancament d'oficines i canvis en el model laboral

En un comunicat recent, Walmart va confirmar el tancament de les seves oficines a Carolina del Nord. També va notificar als seus empleats a Nova Jersey que hauran de traslladar-se a seus principals a Califòrnia, Washington o Nova York. A més, la companyia ha decidit eliminar l'opció del treball remot als Estats Units, obligant la seva plantilla a tornar a les oficines físiques.

Aquest procés de reubicació no és nou. Des de maig de 2024, l'empresa va començar a traslladar empleats de ciutats com Dallas, Atlanta i Toronto a la seva seu central a Arkansas. Aquest complex, que va ser recentment inaugurat, compta amb 12 edificis, àrees de servei i àmplies zones d'aparcament.

Segons Donna Morris, directora de personal de Walmart, és necessari tornar a la presencialitat per fomentar la interacció entre els treballadors. La directiva va assegurar que la mesura ha demostrat millorar la productivitat i enfortir la cultura corporativa, elements clau per a l'èxit de l'empresa.

Reubicacions i possibles acomiadaments als Estats Units

Encara que Walmart no ha especificat quants empleats seran reubicats o acomiadats, s'espera que un nombre significatiu es vegi afectat per la mesura. Per a aquells que optin per no traslladar-se, l'empresa ha promès suport en la transició mitjançant compensacions econòmiques. D'altra banda, els empleats que continuïn dins de la companyia, als Estats Units, rebran assistència per facilitar la seva reubicació a les noves seus.

Aquesta reestructuració forma part d'un pla més ampli amb el qual Walmart busca adaptar-se a un mercat en constant canvi als Estats Units. No obstant això, les decisions preses han generat preocupació entre els treballadors, que ara hauran d'avaluar si continuen amb l'empresa sota les seves noves condicions o busquen oportunitats laborals en un altre lloc.