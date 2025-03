Aquest és el restaurant preferit de Leo Messi als Estats Units: un plat estrella

Leo Messi és una de les desenes d'estrelles que viuen als Estats Units. El millor jugador de la història de l'esport per excel·lència a Europa viu fa ja algunes temporades a Miami i és la gran atracció de la MSL.

Messi ha trobat a The Amalfi Llama el seu restaurant de referència. Aquest exclusiu local està ubicat a l'Aventura Mall de Miami. Des de fa un temps s'ha convertit en un lloc recurrent per al futbolista, la seva esposa Antonela Roccuzzo i els seus fills. A més, també ha estat punt de trobada amb amics i companys d'equip, com Luis Suárez i Rodrigo De Paul.

El restaurant destaca per oferir una combinació única de cuina patagònica i italiana en un ambient elegant. El seu disseny evoca una cabana de luxe, amb sostres alts de fusta, finestrals amplis i una il·luminació tènue que aporta calidesa. No obstant això, el seu veritable atractiu no està només en la decoració, sinó en el menjar.

Lei Messi té un racó favorit

Des que Leo Messi va començar a freqüentar The Amalfi Llama, el restaurant ha reservat per a ell un lloc especial. En un dels racons més discrets, hi ha una taula amb un cartell daurat que diu "Messi’s family table", el lloc on sol sopar amb la seva família.

Javier Banchero, propietari del restaurant i rosarí com el futbolista, no amaga el seu entusiasme per la preferència de l'astre. "Els Messi saben que aquí estan en família i com a casa", explica.

Assegura que, encara que intenta mantenir la privacitat del seu famós client, en diverses ocasions la situació s'ha desbordat. "Cada vegada que apareix, la gent s'aixeca a demanar-li fotos. És impossible que passi desapercebut", afegeix.

Leo Messi i la MilaMessi, l'estrella del menú

Si hi ha un plat que destaca a The Amalfi Llama, aquest és la MilaMessi. Es tracta d'una milanesa amb la recepta original de Celia María Cuccittini, mare de Leo Messi.

El xef del restaurant va rebre la recepta directament d'ella, en una sessió en què van preparar junts el plat. "Quan li la vam donar a provar, em tremolaven les cames. Hi era tota la família i jo més nerviós que quan va venir Leo", recorda Banchero.

La MilaMessi se serveix amb salsa de tomàquet i formatge brie i s'ha convertit en el plat insígnia del restaurant. Actualment, es ven per 48 dòlars i és una de les opcions més sol·licitades del menú.

Un menú amb inspiració argentina

Encara que la milanesa de Leo Messi és el plat més popular, el restaurant ofereix moltes altres opcions de luxe. Entre les entrades destaquen les rabes, que tenen un preu de 20 dòlars, i les empanades de short rib, que costen 18 dòlars.

Per a aquells que prefereixen pastes, hi ha opcions des de 24 dòlars, mentre que les pizzes comencen en 21 dòlars. Els talls de carn són els plats més cars, amb preus que oscil·len entre 64 i 209 dòlars. El Tomahawk per a dues persones, una de les opcions més exclusives, costa 209 dòlars i es cuina amb quebracho argentí.

El futur de la "taula de Messi"

Per ara, qualsevol client pot seure a la taula que sol ocupar Messi, però això podria canviar en el futur. El restaurant planeja convertir-la en un espai VIP, amb un cost addicional per a aquells que desitgin ocupar-la quan el futbolista no l'estigui usant.

Des d'aquesta taula hi ha una vista directa a una pantalla on sempre es transmeten partits de futbol. Per als propietaris del restaurant, aquest detall és tan important com la qualitat del menjar. "Al restaurant dels Messi, el futbol és el primer ingredient del menú", bromeja Banchero.

El refugi de Messi a Miami

The Amalfi Llama s'ha convertit en el punt de trobada gastronòmic favorit de Messi als Estats Units. Amb una atmosfera elegant, plats de qualitat i un toc d'exclusivitat, el restaurant li permet sentir-se una mica més a prop d'Argentina.