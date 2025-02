Aquest és el formatge de Mercadona que més recomanen els experts: arrasa i només 1 euro

El formatge ricotta de Mercadona, de la marca Hacendado, és un producte que sovint passa desapercebut a les prestatgeries del supermercat. Disponible en terrines de 200 grams, aquest formatge d'origen italià destaca per la seva textura suau i sabor delicat. Ideal per a una varietat de preparacions, des de plats salats fins a les postres, la seva versatilitat el converteix en un ingredient imprescindible a la cuina.

Així és el formatge ricotta de Mercadona

El formatge ricotta de Mercadona s'elabora a partir de sèrum de llet de vaca i cabra, combinat amb nata, cosa que li confereix una textura cremosa i un sabor suau. Per cada 100 grams, aporta aproximadament 179 calories, 14 grams de greix, 4 grams de carbohidrats i 10 grams de proteïnes. És una excel·lent font de calci i vitamines del complex B, com la vitamina B12, essencials per a la salut òssia i el sistema nerviós.

Aquest formatge és especialment beneficiós per a esportistes, ja que el seu contingut en proteïnes i calci contribueix a l'enfortiment muscular i ossi. A més, el seu baix contingut en sucres el converteix en una opció adequada per a aquells que busquen mantenir una dieta equilibrada. El dietista Fran Susín ha destacat a les seves xarxes socials la qualitat d'aquest formatge, ressaltant el seu perfil nutricional favorable.

La versatilitat del formatge ricotta permet incorporar-lo en diverses preparacions culinàries. És ideal per farcir pastissos, com els tradicionals cannoli sicilians, o per afegir cremositat a amanides i salses. També es pot utilitzar en postres, com el clàssic pastís de ricotta, aportant una textura suau i un sabor delicat.

A més de les seves aplicacions culinàries, el formatge ricotta de Mercadona és una opció econòmica, amb un preu d'1,80 euros per terrina de 200 grams. Aquesta accessibilitat el converteix en una alternativa atractiva per a aquells que busquen incorporar productes de qualitat a la seva dieta sense un alt cost.

Beneficis del formatge ricotta, segons Fran Susín

El dietista Fran Susín ha analitzat el formatge ricotta de Mercadona i el considera un dels formatges més saludables disponibles. Destaca la seva llista d'ingredients curta i natural, sense estabilitzants, conservants ni espessidors. A més, subratlla el seu baix aport calòric (179 kcal per cada 100 g) i el seu contingut moderat en greix (14 g per cada 100 g).

El formatge ricotta és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, essencials per a la reparació i creixement muscular. El seu contingut en aminoàcids ramificats (BCAA) com la isoleucina, la valina i la leucina el converteix en un aliat per a aquells que practiquen exercici físic. A més, el seu alt contingut en calci i vitamina D ajuda a mantenir dents i ossos forts, reduint el risc d'osteoporosi.

Aquest formatge també conté probiòtics, microorganismes beneficiosos per a la flora intestinal, que afavoreixen una bona digestió i contribueixen a l'enfortiment del sistema immunològic. A més, el seu contingut en àcid linoleic conjugat (CLA) està relacionat amb la millora de la salut cardiovascular i efectes positius en la composició corporal i la salut metabòlica.

