KFC anuncia un canvi històric als Estats Units: serà per a la SuperBowl

El 10 de febrer, KFC presentarà una nova col·laboració amb Mike’s Hot Honey, un condiment dolç i picant. Aquesta és la primera vegada que la cadena de pollastre fregit incorpora aquesta salsa en el seu menú. Estarà disponible en les seves tires de pollastre, nuggets i entrepans.

Des de la seva creació, KFC ha destacat per la seva recepta única d'11 herbes i espècies. Ara, amb l'addició de Mike’s Hot Honey, els seus productes de pollastre guanyaran un toc extra de sabor. La salsa no cobrirà completament el pollastre, com va passar amb els Saucy Nuggets. En aquesta ocasió, només es ruixarà sobre les peces de pollastre, creant una deliciosa capa de dolçor i picant que realça el sabor cruixent.

Dos combos nous amb mel picant

A part d'aquesta nova salsa, KFC també oferirà dos combos exclusius per $7. Un d'ells conté tres tires de pollastre Recepta Original, ruixades amb Mike’s Hot Honey, acompanyades d'una guarnició i una galeta amb mantega. L'altre combo té dues peces de pollastre fregit, Recepta Original o Extra Cruixent, també amb mel picant, una guarnició i una galeta.

Per a aquells que prefereixen opcions més grans, KFC llançarà una Caixa de Favorits del Públic. Aquesta caixa inclou quatre peces de pollastre fregit amb os, 12 nuggets, patates Secret Recipe. També quatre galetes i la teva elecció de quatre salses, tot per només $25. És perfecta per compartir amb amics o familiars.

Prova els nous productes abans del llançament

Encara que el llançament oficial serà el 10 de febrer, els clients podran provar aquests nous productes abans. Si realitzen la seva comanda el 9 de febrer, just abans del Super Bowl, podran gaudir dels nous sabors. Ho faran abans que arribin oficialment als restaurants. Això sí, has d'estar als Estats Units, és clar.

Un gir picant per al pollastre clàssic de KFC

La col·laboració amb Mike’s Hot Honey és un pas important per a KFC, que busca oferir alguna cosa única als seus clients. Aquesta addició representa una combinació dels sabors clàssics de KFC amb una nova experiència gustativa. Els fanàtics del pollastre fregit gaudiran d'un toc de dolçor i picant, el que promet fer que cada mos sigui especial.

KFC continua innovant amb noves combinacions de sabors

Amb aquesta nova oferta, KFC continua ampliant el seu menú, afegint sabors i col·laboracions que mantenen l'interès dels consumidors. La cadena de menjar ràpid sempre està buscant formes de sorprendre els seus clients amb noves combinacions i sabors. La introducció de la mel picant serà un èxit rotund entre els fanàtics del pollastre fregit.

Ja sigui que prefereixis el pollastre fregit tradicional o els innovadors combos amb mel picant, aquesta addició al menú promet ser un èxit. KFC continua demostrant que la innovació està en el seu ADN, mantenint els clients emocionats i llestos per provar el nou.