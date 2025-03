Ni cafè ni xurros: Dia promet arrasar amb l'esmorzar més saborós de tots

Dia ha llançat una nova opció que està marcant la diferència en el mercat de cereals sense gluten. Amb aquesta proposta, aquells que segueixen una dieta sense gluten poden gaudir d'un esmorzar deliciós i nutritiu. Una opció ideal per a qui no vol renunciar al sabor.

Cereals sense gluten que conquisten el paladar

Un dels cereals més destacats de Dia és el Cereal farcit amb cacau i avellana sense gluten. Aquest producte ha estat elaborat pensant en qui no pot consumir gluten, però no vol renunciar a un esmorzar ple de sabor. El seu suau farcit de crema de cacau amb avellanes el converteix en una opció ideal per als amants dels cereals dolços.

Cada bossa conté 400 grams de cereals, cosa que fa que sigui una opció perfecta tant per a la llar com per portar a l'oficina. La combinació de cacau i avellana crea un sabor únic que no deixa indiferent a qui el prova. El preu d'aquests cereals és de 2,25 euros, cosa que els converteix en una opció accessible per a totes les butxaques.

La textura cruixent dels cereals i el farcit suau fan d'aquest producte una delícia per a qui busca alguna cosa diferent. A més, el seu format de 400 grams és ideal per tenir sempre a mà un esmorzar nutritiu i saborós. Amb aquests cereals, Dia ofereix una alternativa sense gluten que no té res a envejar a altres opcions convencionals al mercat.

Varietat i sabor per a tots els gustos

Dia ha sabut adaptar-se a les necessitats de les persones celíaques i aquelles que segueixen una dieta sense gluten, oferint una àmplia varietat de cereals. A més del Cereal farcit amb cacau i avellana sense gluten, la marca també compta amb altres opcions que s'ajusten a diferents gustos i preferències. Per exemple, els flocs de civada 100% integrals sense gluten són una opció perfecta per a qui busca un cereal més saludable i natural.

Aquests cereals sense gluten són perfectes per a qui necessita un esmorzar ràpid però nutritiu, sense perdre sabor ni qualitat. Dia s'assegura que els seus productes estiguin elaborats amb ingredients acuradament seleccionats per garantir que siguin aptes per a les persones celíaques. A més, aquests productes estan disponibles tant en botigues físiques com a la botiga en línia de Dia, cosa que en facilita la compra.

La proposta de cereals sense gluten de Dia també es distingeix pel seu preu accessible. Amb un cost competitiu, els consumidors poden gaudir d'un producte de qualitat sense haver de gastar massa. Sens dubte, Dia ha aconseguit equilibrar sabor, qualitat i preu en les seves opcions sense gluten, aconseguint satisfer les necessitats d'aquest públic.

A través de la seva línia de cereals sense gluten, Dia s'ha consolidat com una marca compromesa amb la inclusió de tots els consumidors. Aquests cereals no només són una excel·lent opció per a l'esmorzar, sinó que també es poden gaudir en qualsevol moment del dia. Fan que qui segueix una dieta sense gluten pugui gaudir de sabors que abans només estaven disponibles per a aquells sense intoleràncies.

Preus i ofertes actualitzats el dia 29/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis