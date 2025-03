Aldi confirma una gran notícia d'última hora als Estats Units: Són molts diners!

Si ets dels que gaudeix de les ofertes especials, segur que has sentit a parlar dels Golden Tickets d'Aldi. Aquesta estratègia de la cadena de supermercats està creant molta expectació en les inauguracions de les seves botigues. Però, què són exactament i com pots obtenir-ne un per estalviar en les teves compres? T'ho expliquem tot aquí.

Què són els Golden Tickets d'Aldi?

Els Golden Tickets d'Aldi són una mena de targeta de regal que es lliuren als primers clients que arribin a les noves botigues en el seu dia d'inauguració. T'imagines arribar a la botiga, fer les teves compres i veure que el preu total es redueix gràcies a un descompte directe?

Així de senzill és el funcionament d'aquests bitllets daurats. Els afortunats que en rebin un d'aquests bitllets poden obtenir descomptes de fins a $100 en la seva pròxima compra, depenent del número que els toqui.

Com aconseguir un Golden Ticket?

Si et preguntes com aconseguir-ne un, la resposta és fàcil: arribar d'hora. Els Golden Tickets estan reservats per als primers 100 clients que arribin a la botiga en la seva obertura. En obrir les portes, els primers 100 clients reben una targeta laminada amb un número de l'1 al 100.

Com més baix sigui el teu número, millor serà el descompte que rebis. No obstant això, hi ha alguns requisits importants que has de tenir en compte.

Requisits per obtenir el Golden Ticket

No tothom pot obtenir un Golden Ticket, encara que el procés és força accessible. Primer, has de viure dins d'un radi de 80 quilòmetres de la botiga que està obrint. A més, només es permet un bitllet daurat per llar, i has de ser major de 18 anys.

Si ets un dels afortunats a rebre el Golden Ticket, tingues en compte que no podràs combinar-lo amb altres ofertes o promocions. A més, si perds la teva targeta, no te la reemplaçaran, així que ves amb compte!

Quant és el descompte dels Golden Tickets?

El descompte dels Golden Tickets varia, ja que depèn de la sort. Els primers 70 clients rebran un bitllet de $10, els següents 20 obtindran un de $25, i els 10 afortunats en els primers llocs podran guanyar fins a $100.

Aquest descompte pot ser especialment útil si estàs comprant productes més cars, com carn o productes exclusius d'Aldi. Aprofitar aquest descompte en productes de major preu pot suposar un bon estalvi en la teva compra.

On s'estan obrint noves botigues d'Aldi?

Aldi continua expandint-se i, si vius en un dels estats on s'estan obrint noves botigues, les teves possibilitats d'aconseguir un Golden Ticket augmenten. La cadena té plans d'obrir fins a 800 noves botigues per al 2028, i ja ha programat obertures en estats com Alabama, Florida, Louisiana, Missouri, Mississipí, Nova York, Pennsilvània i Tennessee. Si vius a prop d'alguna d'aquestes ubicacions, no dubtis a estar atent a la inauguració de la nova botiga per aconseguir el teu Golden Ticket.