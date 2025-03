Gran notícia d'Aldi a Espanya: gran alegria per a centenars de persones

Aldi continua consolidant-se com una marca de referència a Espanya, amb projectes orientats a millorar la seva presència en diverses zones del país. La companyia continua apostant per satisfer les necessitats dels consumidors i contribuir al benestar de les comunitats on opera.

Entre els mesos d'abril i juny, Aldi durà a terme diverses iniciatives clau a la Comunitat de Madrid, Galícia i Cantàbria. Aquestes accions inclouen la creació de més de 240 nous llocs de treball. Aquests suposaran un augment considerable de la plantilla de la companyia, que superarà els 7.700 treballadors a finals de juny.

Obertures clau: Madrid, Galícia i Cantàbria reben a Aldi

El 2 d'abril, Aldi obrirà dos nous supermercats a la Comunitat de Madrid, específicament a Leganés i Las Rozas. Aquest és un pas important per a l'empresa, ja que reforça la seva presència a la capital i la seva àrea metropolitana. A més, s'espera que la companyia obri una botiga més a Madrid en els pròxims mesos, ampliant així la seva presència a la zona.

D'altra banda, Aldi també té plans per obrir un supermercat a Galícia, amb obertures programades al municipi d'Oleiros, a la Corunya, així com a Pontevedra. La cadena de supermercats segueix apostant pel nord del país, amb una nova botiga a Cantàbria. Aquestes obertures reflecteixen el fort impuls que l'empresa està donant a la seva expansió en diferents comunitats autònomes d'Espanya.

Aldi reforça la seva estratègia d'expansió a Saragossa i altres ciutats

Aldi no només se centra a Madrid i el nord del país, també està ampliant la seva presència en altres ciutats espanyoles, com Saragossa. La companyia ha rebut l'aprovació per obrir el seu segon supermercat a la capital, al barri de Valdespartera, una de les zones de major creixement. Aquesta nova obertura permetrà a Aldi oferir la seva gamma de productes als més de 23.000 residents del barri.

El supermercat comptarà amb 74 places d'aparcament i estarà ubicat al carrer Illa del Tresor, a prop de l'avinguda del Setè Art. Tot i que les obres encara no han començat, s'espera que l'establiment obri les portes abans que acabi l'any. Aquesta obertura forma part dels plans d'expansió d'Aldi, que preveu inaugurar 40 noves botigues el 2025.

Amb aquest moviment, la companyia reforça la seva estratègia d'oferir productes a preus competitius en zones amb alta demanda. A més, Aldi segueix consolidant-se com un actor clau en el mercat espanyol. Enfrontant-se a competidors com Mercadona i BonÀrea, que també han triat zones com Valdespartera per obrir els seus propis supermercats.

Aquesta contínua expansió d'Aldi reflecteix la sòlida aposta de la companyia per adaptar-se a les demandes del mercat espanyol. Amb cada nova botiga, no només amplia la seva xarxa de distribució, sinó que també es posiciona com un referent en el sector.