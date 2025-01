Gerro d'aigua freda de Benetton a Espanya: adeu definitiu a totes aquestes botigues

La marca de moda italiana Benetton s'enfronta a una crisi que ha portat al tancament de 400 establiments a tot el món. A Espanya, aquesta situació també es reflecteix amb el tancament de 31 botigues. Una decisió que marca l'inici d'una nova era per a l'empresa.

Entre els tancaments al país destaca una de les seves botigues a Valladolid. Per la seva banda, a Lleó, el tancament de la botiga a Espacio León fa diversos mesos va marcar l'inici d'aquest declivi a la regió. Fundada el 1965 per la família Benetton a Ponzano Veneto, Itàlia, la marca va assolir el cim del mercat global gràcies al seu enfocament en la diversitat i la innovació publicitària.

Campanyes llegendàries van destacar temes socials com el racisme, el VIH/SIDA i la igualtat. Tot això guanyant-se un lloc en la història de la moda com una marca compromesa amb causes importants. No obstant això, en els últims anys, Benetton ha afrontat desafiaments econòmics i una disminució en la seva rellevància davant de marques de moda ràpida com Zara, H&M i Primark.

El declivi i el tancament de les botigues a Espanya

Aquests competidors han captat l'atenció d'un públic més jove amb propostes més dinàmiques i preus competitius. La qual cosa ha deixat Benetton en una posició difícil. L'arribada de Benetton a Espanya es remunta als anys 80, quan va obrir la seva primera botiga al país.

Durant dècades, la marca es va convertir en un referent de moda casual i juvenil, assolint un total de 300 establiments en territori espanyol. Les botigues, ubicades en zones estratègiques com carrers principals i centres comercials, oferien una àmplia varietat de roba i accessoris. Actualment, Benetton compta amb una xarxa de botigues a Espanya, però el tancament de 31 d'elles reflecteix les dificultats que travessa.

Aquest ajust també respon a una estratègia per reestructurar l'empresa, amb l'objectiu de reduir despeses i adaptar-se a un panorama competitiu. El tancament de la botiga a Valladolid indica el final d'una era per als clients locals que van créixer amb la marca. A Lleó, el tancament de la botiga a Espacio León va ser un altre senyal d'aquest declivi, deixant un buit en el panorama comercial local.

Un obligatori nou impuls per a Benetton

Malgrat aquestes dificultats, Benetton continua sent recordada pel seu llegat en la indústria de la moda i el seu missatge d'inclusió i diversitat. Valors que, sens dubte, romanen en la memòria col·lectiva. Amb aquesta nova etapa, la marca s'enfronta al desafiament de redefinir el seu lloc en un mercat saturat.

Tot això mentre reflexiona sobre com reinventar-se per mantenir la seva rellevància en el futur. Un futur que avui dia es manifesta incert per a moltes empreses que durant dècades han mantingut una velocitat de creuer. Caldrà esperar per saber com continua evolucionant la marca a Espanya i si el seu tancament de botigues continua.