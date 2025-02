La bomba que acaben de deixar anar sobre ALDI i Lidl als Estats Units: cop a Walmart

L'augment de la inflació i el cost de la vida han fet que estalviar en les compres diàries sigui una prioritat per a molts nord-americans. Un estudi de Forbes Advisor assenyala que la despesa anual en aliments oscil·la entre 3.683 i 5.970 dòlars per persona, depenent de l'estat de residència. No obstant això, l'elecció del supermercat també juga un paper fonamental en quant es pot estalviar.

D'acord amb una anàlisi de la guia d'estalvi en línia Bravo Deal, algunes cadenes ofereixen preus considerablement més baixos que altres. L'estudi es basa en la comparació d'una àmplia gamma de productes, incloent aliments bàsics com ous, pa i llet, així com articles per a la llar, com detergents i sabons.

“El cost de la vida ha augmentat notablement per a moltes famílies en els anys posteriors a la pandèmia. Moltes persones busquen estalviar on sigui possible”, va explicar Marco Farnararo. És el CEO i cofundador de Bravo Deal, segons declaracions recollides per El Diario de NY.

Els supermercats amb millors preus als Estats Units

Segons la investigació, Aldi encapçala la llista dels supermercats més barats el 2024. El segueix Lidl, una altra cadena d'origen alemany. En tercer lloc, es troba la nord-americana Trader Joe’s. Aquí està la llista completa dels 10 supermercats amb els preus més accessibles:

Aldi

Lidl

Trader Joe’s

Albertson’s

Walmart

Target

Kroger

Publix

Whole Foods Market

Sam’s Club

Cadascuna d'aquestes botigues té estratègies diferents per reduir costos, des de marques pròpies fins a promocions constants en productes de consum diari.

Els supermercats preferits pels nord-americans

Tot i que Aldi i Lidl lideren en preus baixos, no són necessàriament els favorits entre els consumidors. Parlem d'un estudi de l'Índex de Satisfacció al Client Nord-americà (ACSI, per les seves sigles en anglès). Aquest revela que les botigues amb major acceptació al país són Costco, HEB i Publix, que van empatar en el primer lloc en termes de satisfacció del client.

Les segueixen de prop Trader Joe’s i Sam’s Club. Aquesta anàlisi no es basa només en preus, sinó també en factors com l'amabilitat del personal. Té en compte a més la rapidesa a l'hora de pagar, l'estat de la botiga, els productes de cortesia i l'organització dels prestatges.

En un context on cada cèntim compta, triar bé el supermercat pot marcar una gran diferència en el pressupost familiar. Amb aquesta informació, els consumidors poden prendre millors decisions i aprofitar al màxim els seus diners el 2024.