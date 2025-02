Aquest cap de setmana arriba la felicitat a Mercadona: aplaudida decisió de Juan Roig

L'esmorzar és un dels àpats més importants del dia, per això Mercadona ha volgut que sigui molt més econòmic per a la nostra butxaca. Per a molts, és el moment ideal per gaudir d'una beguda calenta i començar la jornada amb energia. Tanmateix, amb la pujada de preus en els últims mesos, trobar opcions econòmiques i de qualitat no sempre és fàcil.

Un cafè amb llet més barat sense perdre qualitat

La cadena ha ajustat el cost d'un dels seus productes més venuts. Ara, els clients poden gaudir d'una opció més assequible sense renunciar al sabor. Aquest canvi suposa una gran notícia per a aquells que busquen estalviar sense modificar els seus hàbits.

Es tracta de les càpsules de cafè amb llet d'Hacendado. Aquestes són compatibles amb les cafeteres Dolce Gusto i permeten preparar la beguda de manera ràpida i còmoda. Amb la seva fórmula equilibrada, combinen la intensitat del cafè amb la suavitat de la llet.

La caixa conté 16 càpsules i ha reduït el seu preu a 3,30 euros. Això representa un estalvi considerable per a aquells que consumeixen aquest producte diàriament. Amb aquesta baixada, Mercadona reforça la seva aposta per oferir qualitat a bon preu.

Són un dels productes que més èxit té de la cadena. Els clients han trobat una perfecta alternativa a les càpsules de cafè similars amb un preu superior. És per això, que han trobat en la marca blanca de Mercadona un gran aliat.

Estalvi davant d'altres marques del mercat

El preu de les càpsules de cafè pot variar segons la marca. En molts casos, les opcions de fabricants reconeguts són força més cares. Amb aquesta rebaixa, Mercadona aconsegueix posicionar-se com una de les opcions més competitives.

Per exemple, altres marques conegudes venen càpsules similars per preus que ronden els 5 euros. Això suposa un cost per unitat molt més alt que el de la versió d'Hacendado. Gràcies a la reducció aplicada, els clients poden gaudir del seu cafè diari sense que la despesa mensual es dispari.

A més del preu, la qualitat del producte continua sent un punt fort. Les càpsules de Mercadona ofereixen un sabor equilibrat, amb la comoditat de poder preparar-les en segons. Són una alternativa perfecta per a aquells que busquen practicitat i bon preu en un sol producte.

Aquesta estratègia de reducció de preus forma part del compromís de Mercadona amb els seus clients. La cadena continua ajustant la seva oferta per seguir sent una de les opcions favorites del supermercat espanyol. Amb decisions com aquesta, demostra que és possible oferir qualitat sense que la butxaca se'n ressenti.

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis