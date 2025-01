Dur revés a Barcelona: tanca una coneguda empresa i acomiada més de 200 treballadors

La indústria catalana continua patint cops durs, en un context econòmic ja delicat, una nova empresa es veu obligada a fer un pas enrere. Aquesta vegada, el tancament afecta la fàbrica de RDM Group a Castellbisbal, Barcelona. L'empresa ha anunciat que tancarà les portes i acomiadarà 231 empleats, una notícia que ha caigut com un gerro d'aigua freda.

El tancament d'aquesta planta és un reflex de les dificultats que travessa el sector. La caiguda de la demanda i l'augment dels costos han estat factors determinants. Alhora, la situació geopolítica i les tensions internacionals també han contribuït al fet que RDM Group no pugui continuar operant a la zona.

El tancament de la fàbrica de Castellbisbal: 231 llocs de treball afectats

La decisió de RDM Group, propietària de Reno de Medici, de tancar la planta de Castellbisbal ha estat taxativa. L'empresa justifica aquest pas per la caiguda en la demanda, els augments en els costos i les pressions inflacionàries a Europa.

A més, la situació geopolítica derivada del conflicte entre Rússia i Ucraïna ha empitjorat encara més la situació. Amb una acumulació d'inventaris als seus magatzems, la fàbrica de Castellbisbal ha vist la seva activitat reduir-se al mínim, cosa que ha portat a prendre aquesta difícil decisió.

El tancament afectarà directament els 231 treballadors de la planta. Tot i que la firma no deixarà d'operar a Espanya, ja que manté una fàbrica a Mollerussa, Lleida, la localitat de Castellbisbal no té cabuda en els plans de l'empresa. Aquesta decisió marca un nou capítol en la crisi que travessa la indústria paperera catalana.

RDM Group no abandona del tot el mercat ibèric

RDM Group no abandona totalment el mercat ibèric, encara que el tancament de la fàbrica a Castellbisbal representa una gran pèrdua per a la regió. L'empresa continuarà operant a Espanya des de la seva planta a Mollerussa, a Lleida, que s'encarregarà d'abastir el mercat d'Ibèria. La companyia destaca que la planta de Mollerussa ofereix més flexibilitat i una millor capacitat per adaptar-se a les dinàmiques del sector en el futur, cosa que reforça la seva competitivitat.

A l'àmbit internacional, RDM Group continua sent un jugador important en la indústria del paper. Amb fàbriques a Itàlia, Països Baixos, França, Alemanya i Suècia, l'empresa continuarà operant en diversos països, encara que la situació a Espanya s'ha tornat insostenible per a aquesta planta en particular.