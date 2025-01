Aquest és el menjar que més triomfa a Mercadona: exquisit i ideal per a l'hivern

Amb l'arribada de la temporada de carxofes, Mercadona ofereix un ampli assortiment d'opcions per gaudir d'aquesta versàtil i nutritiva verdura. Fresques, congelades o en conserva, les carxofes estan disponibles en diferents formats per adaptar-se a totes les necessitats i receptes. El seu inconfusible sabor i múltiples beneficis nutricionals les converteixen en una elecció imprescindible a la cuina.

Varietats i formats de carxofes a Mercadona

A Mercadona, la carxofa fresca és un dels productes més destacats durant la seva temporada, que va des de principis de juny a la Península i Balears. Cada peça, d'aproximadament 150 grams, té un preu accessible de 0,52 euros, permetent gaudir d'un producte de qualitat nacional. Són ideals per preparar al vapor, a la graella o en guisats mediterranis.

Per a aquells que busquen opcions pràctiques, Mercadona també ofereix carxofes congelades. Aquestes venen en bosses de 400 grams per 2,65 euros i són perfectes per tenir sempre a mà i utilitzar-les en qualsevol recepta. A més, l'opció de carxofes baby congelades, en bosses de 300 grams per 3,02 euros, aporta un toc especial com a guarnició.

A la secció de conserves, es troben els cors de carxofa, ideals per afegir a amanides o plats freds. Estan disponibles en pots de 290 grams per 1,90 euros i de 535 grams per 2,80 euros. Una altra opció és comprar-los en safates de 260 grams per 3 euros.

Finalment, el pot de 390 grams per 1,85 euros és una altra alternativa per a aquells que valoren la comoditat i el sabor. Aquestes opcions llestes per utilitzar són ideals per preparar menjars ràpids sense renunciar a la qualitat i el valor nutricional que les carxofes ofereixen.

Beneficis nutricionals de les carxofes

La carxofa és una verdura rica en antioxidants, fibra i vitamines, cosa que la converteix en un aliment estrella per a aquells que busquen cuidar la seva salut. És baixa en calories, sent perfecta per a dietes equilibrades, i el seu alt contingut en fibra afavoreix el trànsit intestinal i la sensació de sacietat. A més, és coneguda per la seva capacitat per ajudar a desintoxicar l'organisme i millorar la digestió.

Entre els seus beneficis més destacats es troba el seu contingut en cinarina, un compost natural que ajuda a millorar la funció hepàtica. També és rica en potassi i magnesi, minerals essencials per al bon funcionament del sistema nerviós i muscular. Gràcies a les seves propietats antioxidants, contribueix a protegir les cèl·lules del dany oxidatiu.

La carxofa és, a més, increïblement versàtil a la cuina. Des de receptes al vapor o a la graella fins a guisats amb carn o peix, el seu sabor inconfusible s'adapta a una àmplia varietat de plats. Fins i tot es pot gaudir farcida o en sofisticades creacions gastronòmiques.

A Mercadona, la temporada de carxofes és l'oportunitat perfecta per aprofitar els seus beneficis i afegir-les a la dieta. Ja sigui fresca, congelada o en conserva, aquesta verdura ofereix múltiples opcions per gaudir de menjars deliciosos i saludables.

Preus i ofertes actualitzats el dia 19/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis