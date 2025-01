Demà arriba a Lidl el producte que feia tant de temps que buscaves: menys de 8 euros

Lidl llança demà el seu nou organitzador d'eines. Aquest pràctic sistema de paret és perfecte per estalviar espai i mantenir totes les eines a l'abast de la mà. Amb un preu increïble, promet convertir-se en un imprescindible per als amants de l'ordre i la funcionalitat.

Un sistema d'organització ampliable

L'organitzador d'eines de Lidl inclou tres panells de paret de plàstic que poden combinar-se en un únic panell gràcies al seu sistema de connexió per endoll. Aquest disseny modular permet adaptar-lo a diferents espais i necessitats, oferint una solució personalitzada per a l'emmagatzematge d'eines. Cada panell té una capacitat de càrrega de fins a 4,5 kg, cosa que assegura una subjecció segura i estable.

A més dels panells, el kit inclou múltiples suports, ganxos i clips en diferents mides, ideals per fixar eines de manera individual. En total, l'organitzador ve amb quatre suports grans, quatre petits, cinc ganxos grans, cinc petits, quatre en forma de U i cinc clips. Aquests accessoris tenen una capacitat de càrrega màxima de 0,5 kg, cosa que els fa perfectes per a eines lleugeres o accessoris de treball.

Aquest sistema és ampliable en qualsevol moment gràcies a la compatibilitat amb elements addicionals. Això significa que pots començar amb un kit bàsic i expandir-lo a mesura que creixin les teves necessitats. Ja sigui per a eines manuals, cables o peces petites, aquest organitzador és una solució versàtil i pràctica.

El contingut del paquet també inclou el material de muntatge necessari, cosa que facilita la instal·lació en qualsevol paret. Amb aquest organitzador, mantenir el teu espai de treball net i ordenat mai no ha estat tan senzill.

Lidl millora el teu espai de treball

Per només 7,99 euros, aquest organitzador d'eines de Lidl ofereix una relació qualitat-preu difícil de superar. El seu disseny compacte i funcional no només estalvia espai, sinó que també proporciona una visió general de totes les teves eines. Això redueix el temps perdut buscant el que necessites i fa que les tasques de bricolatge siguin més eficients.

Aquest sistema no està limitat a garatges o tallers. També és ideal per a trasters, oficines o qualsevol lloc on necessitis organitzar eines o accessoris. La seva estructura robusta i el seu disseny modular el converteixen en una opció adequada per a qualsevol espai.

La instal·lació de l'organitzador és senzilla i no requereix experiència prèvia. N'hi ha prou amb seguir les instruccions incloses en el paquet per fixar els panells a la paret i col·locar els suports i ganxos segons les teves necessitats. En qüestió de minuts, tindràs un espai d'emmagatzematge funcional i ordenat.

Lidl torna a destacar amb un producte que combina practicitat, qualitat i preu accessible. Aquest organitzador és la solució perfecta per a aquells que busquen optimitzar el seu espai de treball sense gastar una fortuna. No perdis l'oportunitat d'aconseguir-lo i transformar el teu racó de bricolatge amb aquest pràctic sistema.

