Dia sorprèn amb la delícia d'1 euro que els clients demanaven a crits: exquisida

Dia ha ampliat la seva gamma de productes sense gluten amb una deliciosa novetat que promet conquerir els amants de les galetes. Aquesta incorporació és una opció perfecta per a aquells que busquen gaudir d'un sabor clàssic sense preocupar-se pel gluten. Amb una recepta acuradament elaborada, aquestes galetes ofereixen una experiència gustativa inigualable.

Unes galetes amb un sabor molt clàssic

Aquestes galetes estan elaborades amb ingredients d'alta qualitat, garantint un sabor autèntic i una textura cruixent que es desfà a la boca. La combinació de mantega i altres components seleccionats crea una harmonia perfecta en cada mos. Són ideals per acompanyar una tassa de te o cafè, o simplement per gaudir en qualsevol moment del dia.

A més del seu deliciós sabor, aquestes galetes són aptes per a persones amb intolerància al gluten. Permeten que tothom pugui gaudir d'un dolç tradicional sense preocupacions. La marca Dia es compromet a oferir productes que satisfacin les necessitats dels seus clients, garantint qualitat i sabor en cadascun d'ells.

L'envàs de 120 grams és perfecte per compartir en família o amb amics, o per tenir sempre a mà un snack deliciós i segur. La seva mida compacta facilita el seu emmagatzematge i transport, permetent portar-les a qualsevol lloc.

Aquestes galetes sense gluten de Dia es presenten en una bossa de 120 grams, oferint una quantitat adequada per gaudir en diverses ocasions. La seva presentació pràctica i atractiva les converteix en una opció convenient per tenir a casa o portar a la feina.

Una gamma sense gluten molt completa

Aquestes galetes estan disponibles a les botigues Dia a un preu d'1,59 euros per bossa de 120 grams, cosa que les converteix en una opció assequible per a totes les butxaques. La relació qualitat-preu és excel·lent, permetent gaudir d'un producte d'alta qualitat sense gastar de més.

La marca Dia continua demostrant el seu compromís amb la inclusió i la diversitat de necessitats alimentàries, oferint productes que permeten a tothom gaudir de dolços tradicionals sense preocupacions. Aquesta iniciativa reflecteix la responsabilitat social de l'empresa i la seva dedicació a satisfer els seus clients.

A més d'aquestes galetes, Dia ofereix una àmplia varietat de productes sense gluten. Entre elles, pa de llavors i magdalenes, ideals per a aquells que segueixen una dieta sense gluten i busquen una alimentació variada i deliciosa. La secció sense gluten de Dia s'ha convertit en un referent per a aquells que busquen opcions segures i saboroses.

No perdis l'oportunitat de provar aquestes delicioses galetes sense gluten de Dia. Visita la teva botiga més propera i gaudeix d'un sabor clàssic adaptat a les teves necessitats. Una experiència gustativa que no et pots perdre.

Preus i ofertes actualitzats el dia 13/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis