El conjunt de Lidl que els teus fills no es voldran treure en tot l’estiu: només 6 €

Lidl ho ha tornat a fer amb un d'aquells llançaments que no passen desapercebuts a la botiga. Aquesta vegada la jugada té a veure amb els més petits de la casa i arriba just a temps. Hi ha setmanes en què Lidl es guarda un as sota la màniga i aquesta n'és una.

La novetat de Lidl per aquest dijous té tots els ingredients per colar-se en més d'un pla d'estiu familiar. No és una sorpresa qualsevol, ni tampoc una cosa que passi sense pena ni glòria. Lidl s'apunta un altre punt amb una cosa pràctica, senzilla i pensada per al dia a dia.

Una peça pensada perquè els més petits vagin còmodes

Quan s'acosta la calor, trobar roba lleugera, fresca i pràctica per als infants es converteix en una prioritat. Moltes famílies busquen opcions que resisteixin bé l'activitat diaria. Lidl ha pensat en ells i ha creat una opció interessant per renovar l'armari sense gastar gaire.

Aquest conjunt infantil de dues peces està disponible a la pàgina web de Lidl en colors molt fàcils de combinar. Blau i verd són les tonalitats escollides, ideals per utilitzar durant tota la temporada. Són peces que permeten als infants jugar, córrer o descansar amb total llibertat de moviment.

La samarreta és de màniga curta i compta amb coll rodó, cosa que garanteix un ajust còmode. Per la seva banda, el pantaló curt té cintura elàstica i cordó, pensat per a una millor subjecció. Aquest conjunt ha estat dissenyat per acompanyar el ritme actiu que tenen els infants a l'estiu.

El teixit és un altre dels seus punts forts, ja que està confeccionat amb cotó pur, ideal per a la pell sensible dels més petits. A més, aquest tipus de material facilita la transpiració i millora la comoditat. També és apte per a assecadora, cosa que suposa un avantatge important per al dia a dia.

Conjunt de Lidl per a infants: talles i preu

Aquest conjunt infantil està disponible en diverses talles, des de la 2-4 anys fins a la 8-10 anys, abastant diferents etapes del creixement. La peça s'adapta amb facilitat al cos de l'infant sense limitar el seu moviment. És una opció útil tant per als que ja van a l'escola com per als que comencen a explorar.

Lidl aposta per aquest conjunt com a part de la seva oferta a la pàgina web, per la qual cosa només estarà disponible per temps limitat. Es podrà comprar a través de la seva botiga en línia, amb disponibilitat depenent de l'estoc.

El preu del conjunt és de 5,99 euros, una quantitat ajustada tenint en compte que inclou dues peces bàsiques. Per menys de sis euros, els infants estaran preparats per a l'estiu amb una roba còmoda. És una proposta econòmica que no descuida els detalls ni la qualitat dels materials.

Lidl continua reforçant el seu catàleg de moda infantil amb opcions pensades per a l'ús diari. Aquest conjunt respon bé al que les famílies solen buscar: comoditat, facilitat per rentar i bon preu. Una solució pràctica que arriba en el moment just per preparar l'armari d'estiu.

