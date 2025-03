El curiós origen del nom d'Aldi i els misteriosos propietaris de la cadena

Aldi és una de les cadenes de supermercats més conegudes a tot el món. El seu enfocament en preus baixos i productes de qualitat ha estat clau per al seu èxit. No obstant això, pocs coneixen la història darrere de la seva propietat.

És dirigida per les famílies Albrecht. Aquests són els principals propietaris de l'empresa, i la seva estructura és una mica diferent de la d'altres grans cadenes.

Origen d'Aldi: La família Albrecht

La història comença el 1946 a Essen, Alemanya, quan els germans Karl i Theo Albrecht van obrir la seva primera botiga. Originalment anomenada "Albrecht Discount", la botiga oferia preus baixos en productes de qualitat. A partir d'allà, l'empresa va créixer ràpidament i es va expandir fora d'Alemanya. D'aquí el nom si es fixen: les dues primeres lletres de les paraules "Albrecht Discount".

El model de negoci d'Aldi sempre s'ha centrat en oferir productes de marca pròpia. Els va permetre mantenir baixos els costos i mantenir preus competitius. Des dels seus inicis, s'ha caracteritzat per l'eficiència i la senzillesa, cosa que va ajudar la cadena a assolir èxit ràpidament.

Qui són els propietaris d'Aldi avui?

Avui dia, està dividit en dues grans empreses: Aldi Süd (Aldi Sud) i Aldi Nord (Aldi Nord). Ambdues empreses estan controlades per la família Albrecht, encara que operen de manera independent. Cadascuna té el seu propi equip directiu i pren decisions separades, però comparteixen el llegat dels germans fundadors.

Aldi Süd: Aquesta part opera en països com Estats Units, Regne Unit, Àustria, Irlanda i altres països. Aldi Süd és coneguda per la seva expansió internacional i per mantenir una política de preus baixos. La família Albrecht controla aquesta part de la companyia a través d'una estructura empresarial privada.

Aldi Nord: opera principalment a Alemanya, França, Bèlgica i altres països del nord d'Europa. Igual que Aldi Süd, Aldi Nord és una part important del grup, però les seves operacions estan més centrades a Europa. Aquesta part d'Aldi també està sota el control de la família Albrecht.

Encara que ambdues entitats operen de manera independent, tenen acords de cooperació en alguns països. Això els permet compartir recursos, com les marques de productes, encara que cadascuna manté la seva autonomia en les decisions estratègiques.

El control familiar d'Aldi

La propietat ha romàs en mans de les famílies Albrecht des de la seva fundació. Malgrat l'enorme mida de l'empresa, la gestió continua sent discreta. La marca s'ha mantingut fidel als principis que es van establir en els seus primers anys: preus baixos i operacions eficients. Aquest enfocament els ha permès a les dues branques continuar creixent i mantenint la seva rellevància en el mercat global.

Karl Albrecht, qui va morir el 2014, va ser un dels homes més rics d'Alemanya. El seu germà Theo, que va morir el 2010, també va jugar un paper crucial en el creixement de l'empresa. Malgrat la mort de tots dos, la influència de la família Albrecht continua sent forta dins d'Aldi.

Estructura corporativa i creixement global

Avui, Aldi és un dels minoristes més grans del món, amb més de 10,000 botigues en més de 20 països. La companyia empra més de 400,000 persones i continua sent un gegant en el sector de supermercats. No obstant això, la seva estructura corporativa continua sent privada i no està cotitzada en borsa, cosa que manté l'empresa allunyada de les pressions externes.

El control familiar ha estat fonamental per a l'èxit de la marca. Les decisions es prenen amb una visió a llarg termini, cosa que permet a l'empresa adaptar-se als canvis del mercat sense veure's influenciada pels interessos d'accionistes externs.

Què significa això per als consumidors?

El control familiar d'Aldi ha permès que l'empresa mantingui un enfocament constant en preus baixos i qualitat. Malgrat ser una de les cadenes de supermercats més grans del món, continua sent coneguda per oferir productes a preus molt competitius. Això beneficia directament els consumidors, que troben a Aldi una opció econòmica i fiable per a les seves compres diàries.

A més, l'estructura empresarial permet una major estabilitat a llarg termini. Sense les pressions dels accionistes, Aldi pot continuar invertint en el seu creixement sense sacrificar la qualitat o el servei al client.