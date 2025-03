La coneguda cadena americana de roba que tanca botigues: Centenars d'acomiadaments!

Forever 21, la famosa cadena de moda ràpida, està tancant diverses botigues al sud de Califòrnia. La companyia amb seu a Los Angeles ha lluitat per mantenir-se a flotació després d'enfrontar una competència creixent i una caiguda en les vendes. Com a part del seu procés de reestructuració en fallida, la marca tanca botigues mentre busca un nou propietari.

Tancaments de botigues i acomiadaments

L'empresa ha anunciat que, com a part del seu procés de reestructuració, tancarà 12 botigues a Califòrnia, afectant centenars d'empleats. Els tancaments de les botigues coincideixen amb el tancament de la seva seu a Los Angeles, on 358 persones perdran els seus llocs de treball.

Les botigues que tanquen inclouen les ubicades en centres comercials com:

The Outlets at Orange (20 acomiadaments)

Main Place Mall a Santa Ana (24)

Galleria at Tyler Mall a Riverside (63)

Ontario Mills a Ontario (70)

Victoria Gardens a Rancho Cucamonga (17)

Montclair Place a Montclair (21)

Lakewood Center Mall (30)

Los Cerritos Mall (55)

L'impacte de la fallida i la reestructuració

La companyia, que va entrar en fallida el 2019, està lluitant per adaptar-se al nou panorama del comerç electrònic. Les vendes han caigut i les botigues físiques no han aconseguit competir amb marques en línia com Shein i Temu, amb preus molt més baixos. La reestructuració i els tancaments són part del procés per millorar la seva situació financera i reduir costos.

El 2020, Forever 21 va ser adquirida per un grup d'inversors, que van intentar salvar la marca. No obstant això, l'empresa continua buscant un nou propietari mentre lluita amb el deute acumulat.

El futur de les botigues

Encara que l'empresa ha confirmat certs tancaments, s'espera que hi hagi més botigues que tanquin en els pròxims mesos. En centres comercials com Westfield Fashion Square a Sherman Oaks i South Coast Plaza a Costa Mesa, ja hi ha senyals de tancament a les finestres. No obstant això, aquestes botigues no han estat incloses oficialment en la llista de tancaments proporcionada per l'empresa.

Acomiadaments a la seu

Els acomiadaments no es limiten només a les botigues: a la seu de Forever 21 a Los Angeles, diversos executius, inclosos el director de merchandising i vicepresidents, també perdran els seus llocs de treball. A més, Bradley Sell, el director financer de la companyia, serà acomiadat. La reestructuració és un intent per reduir despeses i assegurar la viabilitat a llarg termini de la marca.

La història de Forever 21

La marca Forever 21 va començar el 1984 com Fashion 21 a Los Angeles, fundada pels esposos Do Won i Jin Sook Chang. Ràpidament, va créixer i, per al 2015, l'empresa va reportar vendes per 4,4 mil milions de dòlars i operava més de 1.300 botigues a tot el món. No obstant això, els problemes financers van començar a sorgir quan la competència va augmentar i les vendes en botigues físiques van caure.

Al llarg dels anys, la marca ha enfrontat controvèrsies. Hi ha hagut acusacions de robatori de salaris i l'ús de treball barat a l'estranger. Malgrat aquests problemes, Forever 21 continua sent una de les marques més populars entre els joves.