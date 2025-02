Aquest és el supermercat que vol fer ombra a Mercadona: obre noves botigues

Alguns supermercats dominen gran part del sector, però no són els únics. Cada cop més consumidors descobreixen altres opcions que ofereixen qualitat i bons preus, i estan guanyant terreny en el mercat.

Un exemple és el de Consum, marca que continua afermant la seva estratègia de proximitat amb la seva franquícia Charter. En aquest sentit, destaquen que van tancar l'any 2024 amb un creixement del 6,7% en la seva xarxa, assolint un total de 479 supermercats. Aquesta xifra reflecteix el posicionament de Consum i la seva contínua aposta per un model de negoci que respon a una de les demandes més creixents dels consumidors: la proximitat.

La facturació de la franquícia també ha experimentat un augment significatiu, assolint els 781,6 milions d'euros. El que representa un 12,7% més respecte a l'any anterior. Aquesta expansió és una clara demostració que la proximitat i la conveniència són factors clau per als clients.

Charter i la seva projecció

Charter, amb el seu enfocament en supermercats de petit format, segueix la tendència observada en el sector de la distribució. És aquí on les cadenes busquen equilibrar la presència de grans superfícies amb establiments més petits i accessibles per al client. Un model que, encara que s'allunya de l'enfocament de grans cadenes com Mercadona, ha aconseguit gran acceptació.

Especialment en zones on la presència de grans supermercats és més limitada. Segons l'últim informe de Kantar, la proximitat és ara un dels factors més determinants a l'hora de triar un supermercat. La xarxa de Charter ha cobert una necessitat creixent en expandir-se en barris urbans i petites localitats, on els consumidors valoren la proximitat.

A més, l'informe assenyala que Consum ha estat la cadena que més supermercats ha obert a la Comunitat Valenciana durant 2024, superant fins i tot el seu competidor directe, Mercadona. El creixement de Charter en 2024 ha estat especialment notable a Catalunya i la Comunitat Valenciana. Juntes van representar el 77% de les noves obertures, amb 17 i 16 botigues respectivament.

També s'ha expandit a Castella-la Manxa (6), Andalusia (3) i Múrcia (1). Assolint un total de 140.000 metres quadrats de sala de vendes. Aquesta expansió ha permès consolidar la seva presència en el segment dels supermercats de proximitat.

La visió de futur del supermercat

Una dada rellevant és que prop del 77% de les noves obertures van ser realitzades per franquiciats que ja comptaven amb un supermercat. Això demostra la rendibilitat i sostenibilitat que la franquícia de Consum ofereix als seus socis comercials. De cara a 2025, Consum planeja obrir 35 noves botigues, amb Catalunya liderant novament l'expansió.

Seguida de la Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella-la Manxa i Múrcia. Amb el seu creixement, Charter continua consolidant-se com un actor clau en el desenvolupament comercial d'àrees amb demanda insuficient per a grans superfícies. Posicionant-se cada cop més com un referent en el mercat de supermercats de proximitat.