Lidl rebaixa a mínims l'electrodomèstic que tothom vol: només fins diumenge

Lidl segueix sorprenent amb ofertes irresistibles que milloren el teu dia a dia. Aquesta vegada, han llançat un article que et facilitarà la preparació dels teus plats preferits de manera ràpida i saludable. Amb un disseny modern i funcions avançades, aquest producte és ideal per a aquells que busquen estalviar temps a la cuina.

Funcions avançades per cuinar més ràpid i saludable

El producte que ha llançat Lidl està dissenyat per a aquells que busquen comoditat i rapidesa a l'hora de cuinar. Amb una pantalla tàctil fàcil d'usar, compta amb diversos programes preestablerts per preparar una gran varietat d'aliments. Des de carns i mariscs fins a les postres, només has de triar el programa adequat i llest, sense complicacions.

Una de les funcions més destacades és la d'agitació automàtica, que assegura que els aliments es cuinin de manera uniforme. A més, té un sistema de preescalfament i manteniment de calor que manté la temperatura ideal durant la cocció. Això no només millora el resultat final, sinó que també t'estalvia temps a la cuina, ja que no cal estar pendent tot el temps.

El millor és que aquest producte no només és eficient, sinó que també és saludable. Gràcies a la seva tecnologia de circulació d'aire calent, pots cuinar amb fins a un 85% menys oli que en una fregidora tradicional. Això et permet gaudir dels teus plats preferits sense la culpa dels greixos innecessaris.

Per si no fos prou, inclou diversos accessoris que amplien les possibilitats culinàries. Un suport per a pinxos i cinc pinxos addicionals et permeten preparar broquetes i plats a la graella, afegint versatilitat a la teva cuina. Tot això fa que aquest producte sigui perfecte per a aquells que desitgen experimentar amb noves receptes sense haver de complicar-se la vida.

Aprofita't de la seva gran oferta temporal

Aquest article de Lidl es presenta amb una capacitat ideal per preparar menjar per a tota la família. La seva cistella extraïble de gran mida, de 5,5 litres, és apta per a rentaplats, cosa que fa que la neteja sigui fàcil i ràpida. A més, el seu disseny compacte i modern s'adapta perfectament a qualsevol cuina, ocupant poc espai però oferint un rendiment excepcional.

Quant al preu, Lidl l'ofereix a 99,99 euros, sent una opció accessible comparada amb els preus d'altres cadenes. Si ets dels que prefereixen aprofitar les millors ofertes, en aquest moment hi ha una promoció per temps limitat. Usant el codi 'FREIDORA15' al pagar, pots obtenir un 15% de descompte addicional, cosa que redueix el preu final a 84,99 euros.

Aquest preu és més que competitiu, especialment considerant les múltiples funcions i l'alta qualitat del producte. L'oferta no només inclou un aparell funcional, també et dona la possibilitat d'experimentar amb diferents tipus de cocció sense preocupar-te per les despeses. Si estàs buscant una opció econòmica per millorar la teva cuina, aquesta és sens dubte una excel·lent elecció.

La fregidora només està disponible actualment a la pàgina web de Lidl, i és allà on pots aprofitar tots els descomptes exclusius per temps limitat. Si vols aconseguir-la a un preu encara més baix, és el moment perfecte per comprar-la en línia. Recorda que només tens fins demà per aconseguir-la a aquest increïble preu.

Preus i ofertes actualitzats el dia 06/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis