Walmart dona una última hora sobre els ous als Estats Units que no agradarà gens

Les celebracions de Pasqua són una de les festivitats més importants i celebrades als Estats Units, especialment per a les famílies que es reuneixen al voltant de la taula. El 2025, Walmart ha decidit oferir un sopar de Pasqua assequible per a aquells que busquen reduir costos. No obstant això, l'absència d'un ingredient clau, els ous, ha causat preocupació entre els compradors, especialment a causa de l'alt preu d'aquest aliment després de la crisi de la grip aviària.

L'impacte de la grip aviària i l'augment de preus

La grip aviària ha afectat greument la producció d'ous a tot Estats Units. Això ha provocat una disminució en l'oferta i un augment significatiu en els preus, la qual cosa ha generat preocupació en moltes famílies. A causa d'aquesta crisi, Walmart ha optat per excloure els ous del seu tradicional paquet de menjar de Pasqua, la qual cosa ha sorprès i desencoratjat a molts consumidors.

Encara que Walmart ha ofert sopars econòmics per a les festivitats en anys anteriors, aquesta és la primera vegada que els ous no estan inclosos. El 2024, la cadena va presentar un paquet que servia a 10 persones per un cost d'aproximadament $8 per persona, i en ell s'incloïen els ingredients per preparar ous farcits. Aquest canvi de menú ha deixat a molts preguntant-se si realment és una opció rendible.

Sopar de Pasqua sense ous: un canvi inesperat

El paquet de sopar de Pasqua de Walmart per al 2025 està dissenyat per alimentar a vuit persones i costa al voltant de $6 per persona. El menú inclou pernil morè en espiral, patates, espàrrecs, macarrons amb formatge i pastís de crema; però no conté ous. Per a algunes famílies, els ous són un component essencial de les celebracions, per la qual cosa la seva absència en el paquet de Walmart podria causar inconvenients.

John Laney, vicepresident executiu d'aliments de Walmart, va comentar que la companyia segueix compromesa amb oferir preus accessibles, especialment en temps d'inflació. “Els nostres clients busquen més oportunitats d'estalviar, i estem compromesos a ajudar-los a fer precisament això amb preus constantment baixos cada dia”, va assegurar Laney.

Alternatives per a les famílies afectades per la crisi dels ous

Davant l'escassetat d'ous, els consumidors tenen dues opcions principals. La primera és comprar els ous per separat, la qual cosa incrementarà el cost total del sopar de Pasqua. Encara que alguns experts suggereixen que els preus podrien estabilitzar-se aviat, la realitat és que continuen sent elevats, la qual cosa dificulta encara més el pressupost familiar.

La segona opció és simplement ometre els ous en la celebració. Això pot ser una solució per a aquells que busquen reduir els costos, encara que impliqui renunciar a un ingredient que forma part de la tradició. Aquest problema se suma als desafiaments econòmics que enfronten moltes famílies als Estats Units, que han d'adaptar-se a la inflació i la pujada de preus per mantenir les seves costums.

El panorama econòmic als Estats Units a causa de la inflació

La situació dels ous reflecteix un problema més ampli als Estats Units, on les famílies lluiten per equilibrar els seus pressupostos a causa de la inflació. Walmart, en oferir un sopar més econòmic, tracta de donar resposta a aquestes dificultats. No obstant això, la falta d'ous en el paquet de Walmart ha deixat clar que, malgrat els esforços per mantenir els preus baixos, alguns productes essencials continuen sent inaccessibles.