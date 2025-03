Comunicat urgent de Citibank a tots els seus clients als Estats Units: hi ha límits

Avui dia la rapidesa en les transaccions financeres és essencial. De fet, Zelle s'ha convertit en l'aplicació més popular als Estats Units per a fer pagaments i transferències de diners de manera instantània. Des de la seva arribada, ha revolucionat la manera en què els nord-americans envien diners, eliminant els llargs temps d'espera de les transferències bancàries tradicionals.

Un dels bancs que ofereix aquest servei és Citibank, una de les entitats financeres més reconegudes del país. La seva integració amb Zelle permet als clients fer arribar i rebre diners de forma segura amb el número de telèfon o un correu electrònic.

Gràcies al seu fàcil ús i la rapidesa amb què es processen els pagaments, milions de persones han adoptat aquest sistema com el seu mètode de pagament principal. No obstant això, és fonamental conèixer els límits establerts per Citibank, per evitar inconvenients a l'hora de realitzar transferències.

Citibank té límits per a tots els que fan servir Zelle

En el cas de Citibank, el límit de pagaments a través de Zelle és de 2.500 dòlars diaris i 15.000 dòlars mensuals. Això significa que, encara que l'aplicació permet transaccions en segons, és important tenir en compte aquestes restriccions. El banc demana no superar l'import màxim permès per evitar qualsevol mena d'inconvenient.

A més de Citibank, moltes altres entitats bancàries han integrat Zelle dins de les seves plataformes digitals. Cadascuna compta amb els seus propis límits diaris i mensuals. Truist Bank, associat als Braves d'Atlanta, permet enviar fins a 2.000 dòlars diaris i 10.000 dòlars mensuals.

BMO té un límit més baix, amb 750 dòlars diaris i 5.000 dòlars mensuals. Capital One ofereix fins a 3.000 dòlars diaris, encara que el seu límit mensual no està especificat. Chase varia entre 500 i 10.000 dòlars diaris, depenent del tipus de compte de l'usuari.

Discover Bank permet transferències de fins a 600 dòlars diaris. First Bank estableix un límit de 1.000 dòlars diaris i 3.500 dòlars mensuals. Altres, com TD Bank, permeten transferències de 1.000 dòlars diaris i entre 5.000 i 10.000 dòlars mensuals.

Cal respectar els límits a l'hora de fer transaccions

Si utilitzes Zelle amb algun d'aquests bancs, és important conèixer aquests límits per evitar problemes a l'hora de realitzar una transacció. En cas de necessitar enviar imports més grans, el millor és contactar directament amb el banc. Tant Citibank com els altres tenen un servei d'atenció al client, disposat a resoldre qualsevol dubte.

Malgrat aquestes restriccions, Zelle continua sent una de les eines més eficients per a fer arribar diners de manera immediata als Estats Units. Coneixent les regles de cada banc, es pot aprofitar al màxim aquest servei sense inconvenients.