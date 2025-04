Costco confirma el secret dels seus gelats als Estats Units i no agrada gens a Walmart

La Menorquina, una de les marques de gelats més conegudes d'Espanya, està fent grans passos en la seva expansió internacional. Després d'anys d'èxit a Europa, l'empresa ha aconseguit posicionar-se en el mercat dels Estats Units a través d'acords amb gegants de la distribució com Costco i Walmart. Amb aquest impuls, La Menorquina està reforçant la seva presència en un mercat altament competitiu.

Un gir estratègic cap als Estats Units

L'entrada de La Menorquina al mercat nord-americà ha estat una de les seves jugades més ambicioses. La cadena de gelats ha signat acords amb Costco i Walmart per distribuir els seus productes en aquest vast país. Walmart, conegut per la seva enorme base de clients, i Costco, amb el seu model de vendes a l'engròs, són dos aliats clau en aquesta expansió.

El 2024, la marca va assolir una fita important en aconseguir una gran acceptació als Estats Units. Amb el suport d'aquests gegants minoristes, La Menorquina va aconseguir augmentar les seves vendes, cosa que li ha permès consolidar la seva presència a les prestatgeries de Costco i Walmart.

L'èxit del sandvitx Honeycomb

Un dels productes que ha destacat en aquest procés d'expansió és el sandvitx Honeycomb de La Menorquina. Aquesta combinació de xocolata, caramel i galeta ha estat ben rebuda pels consumidors nord-americans. El sandvitx va ser inicialment introduït a Costco com una prova, i la resposta va ser tan positiva que, en només uns mesos, es va distribuir a més de 600 botigues a nivell nacional.

La popularitat d'aquest producte ha estat tal que Walmart també ha inclòs el sandvitx en la seva oferta, cosa que ha permès que La Menorquina ampliï la seva presència als Estats Units. El sandvitx s'ha convertit en un dels productes més venuts de la marca, generant una demanda creixent.

La clau de l'expansió: diversificació i qualitat

L'èxit de La Menorquina als Estats Units no només es deu als seus productes icònics, sinó també a la constant adaptació de la marca als gustos i preferències locals. A part del Honeycomb, la marca ofereix una varietat de gelats i postres que han estat ben rebuts pels consumidors. L'empresa s'ha assegurat de mantenir la qualitat que la caracteritza, mentre diversifica la seva oferta per satisfer les preferències dels clients nord-americans.

L'aposta per productes més innovadors, com els gelats en formats novedosos i mescles més creatives, ha estat clau per diferenciar-se i adaptar-se en un mercat tan competitiu. A més, la presència en cadenes com Costco i Walmart li ha permès a La Menorquina arribar a un públic més ampli, incrementant les seves vendes i el reconeixement de la seva marca.

Una nova etapa per a La Menorquina

Amb el seu èxit als Estats Units, La Menorquina ha marcat un precedent en la seva estratègia d'expansió internacional. El pròxim objectiu de la marca serà consolidar la seva posició al mercat nord-americà i continuar creixent en altres països, amb el suport dels seus socis com Costco i Walmart. L'empresa té la vista posada en augmentar encara més la seva quota de mercat, no només en gelats, sinó en altres productes que produeix, que continuen guanyant popularitat.

La Menorquina també ha seguit enfortint la seva relació amb grans distribuïdors i està explorant noves oportunitats en altres sectors. Mentre s'assegura de mantenir la qualitat que ha fet famosa la marca, continua la seva expansió de forma imparable.