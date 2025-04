Arriba a Kroger el producte que esperaves des de fa temps: per només $15!

En un esforç per atreure més compradors durant el mes d'abril, Kroger ha llançat una sèrie d'ofertes atractives. Apliquen en diverses categories, destacant especialment els productes de bellesa i cura personal. Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir als clients més opcions d'estalvi, aprofitant les promocions setmanals i els cupons digitals.

Descomptes en bellesa i cura personal

Una de les ofertes més destacades de Kroger és la promoció en productes de cura personal i de bellesa. Els clients que gastin almenys $15 en articles seleccionats obtindran un descompte immediat de $5 en finalitzar la seva compra. Aquesta oferta permet estalviar en productes essencials i impulsa els compradors a renovar la seva rutina de cura personal amb productes de marques populars a preus més accessibles.

"Compra 2, Porta 3 Gratis" en cereals seleccionats

Una altra promoció rellevant inclou una oferta de "Compra 2, Porta 3 Gratis" en cereals seleccionats. Aquesta és una excel·lent oportunitat per a aquells que desitgen abastir els seus rebosts amb els seus cereals preferits a un preu molt més baix. Amb l'augment de la demanda de productes convenients i fàcils d'emmagatzemar, Kroger està aprofitant aquestes ofertes per atreure tant a famílies com a individus que busquen maximitzar el seu pressupost.

Ofertes en productes de neteja i llar

A més dels descomptes en bellesa i cereals, Kroger també està oferint rebaixes significatives en productes de neteja i articles per a la llar. Amb productes essencials de marques reconegudes a preus baixos, els clients de Kroger tenen l'oportunitat de mantenir les seves llars netes sense que el seu pressupost es vegi afectat.

Estalvis addicionals amb cupons digitals

Kroger continua el seu compromís de facilitar l'estalvi mitjançant l'ús de cupons digitals. Els compradors poden afegir cupons a la seva targeta Kroger i utilitzar-los tant en botigues físiques com en compres en línia. Això significa que els descomptes no només són fàcils d'accedir, sinó que poden aplicar-se de manera ràpida i senzilla durant el mateix procés de compra, in situ.

Amb aquestes promocions, Kroger es consolida com una opció competitiva en el mercat. I, a més, també demostra el seu enfocament constant en brindar valor als seus clients, assegurant que cada compra es faci més assequible i convenient.