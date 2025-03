Costco fa cas als seus membres i anuncia un canvi històric: Walmart tremola!

Costco ha pres una decisió que, sens dubte, serà ben rebuda pels seus clients. La cadena de supermercats ha anunciat recentment una ampliació en els horaris d'operació de les seves estacions de combustible als Estats Units.

Aquest canvi per part de Costco respon a la intenció de la companyia d'oferir un accés molt més flexible i convenient per als consumidors que depenen de les seves gasolineres. A més, aquesta mesura forma part d'una estratègia d'expansió més àmplia al país, buscant consolidar la seva presència en diferents estats.

Aquests són els nous horaris de les estacions de servei de Costco

Les estacions de servei de Costco ja operen amb un horari estès a la majoria de les seves ubicacions. De dilluns a divendres, les estacions estaran obertes des de les 6:00 fins a les 22:00 hores. Aquest canvi en els horaris està pensat per adaptar-se a les necessitats dels clients que requereixen combustible fora de l'horari convencional.

D'altra banda, els dissabtes, el servei s'oferirà des de les 6:00 h fins a les 20:30 hores. Mentre que els diumenges, l'estació obrirà a les 6:00 h i tancarà a les 19:30 hores.

Malgrat l'extensió d'horaris, Costco ha advertit que aquests poden variar segons la ubicació de cada estació de servei. En el seu compte de Facebook, l'empresa va recomanar als clients verificar els horaris específics per a cada establiment, ja que pot haver-hi diferències.

Les millors eines per consultar els horaris detallats són l'aplicació per a mòbils de Costco i la seva pàgina web oficial. A través d'aquests mitjans, els clients podran conèixer la informació actualitzada i personalitzada per a cada gasolinera.

Aquest ajust de Costco respon principalment a la creixent demanda dels clients i a la necessitat d'oferir més flexibilitat. L'empresa ha observat que hi ha un augment de viatgers que requereixen accedir als serveis de les estacions de combustible en horaris més amplis. A més, aquest canvi busca satisfer aquells que utilitzen els serveis de Costco tant a les primeres hores del matí com a les últimes de la nit.

“En general, les nostres estacions ara romandran obertes una hora més tard del que ho feien anteriorment, i algunes obriran més aviat també”, va explicar Ron Vachris, el CEO de Costco. L'ampliació d'horaris respon a les demandes dels clients i a les expectatives d'una major conveniència.

Encara que els horaris de les estacions de servei s'han modificat, Costco també està considerant possibles ajustos en els horaris de les seves grans botigues. Ron Vachris va mencionar que l'empresa ha notat una creixent demanda dels viatgers a les primeres hores del dia i durant la nit. No obstant això, el CEO va aclarir que, per ara, no hi ha plans per canviar els horaris de les botigues físiques.

Sens dubte, Costco continua adaptant-se a les necessitats dels clients i buscant noves formes de millorar els seus serveis. Amb aquesta mesura, la cadena de supermercats busca seguir consolidant-se com una de les principals opcions per als consumidors de tot Estats Units.