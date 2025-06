El Corte Inglés millora en tot: resultats rècord i un futur prometedor

El Corte Inglés ha tancat un any excepcional amb uns resultats financers que reflecteixen una sòlida recuperació i creixement en tots els seus fronts. L'empresa ha aconseguit superar les expectatives, registrant un augment en els seus ingressos i beneficis.

Amb un enfocament clar en la millora de l'eficiència i la innovació, El Corte Inglés segueix demostrant que està ben posicionat per afrontar els desafiaments del futur. La companyia continua adaptant-se a les necessitats del mercat.

En l'exercici 2024-2025, la companyia va assolir un volum d'ingressos total de més de 16.600 milions d'euros, la qual cosa representa un increment respecte a l'any anterior. Aquest creixement s'ha vist reflectit especialment en el seu negoci de Retail, destacant en àrees clau com Moda i Bellesa, Alimentació i Llar.

Resultats que reflecteixen una bona gestió i un bon compromís

El benefici net de l'empresa també ha crescut, arribant als 512 milions, la qual cosa representa un 6,7% més que en l'exercici anterior. Aquest bon resultat és el reflex de la gestió eficaç i l'enfocament constant en oferir la millor experiència al client.

El Corte Inglés també ha aconseguit reduir el seu deute, fet que reforça encara més la seva solidesa financera. El canal en línia segueix sent un motor clau per a l'empresa. La companyia també ha registrat un augment significatiu en les visites a les seves plataformes digitals i compta amb gairebé 15 milions de clients registrats.

Creixement en totes les àrees clau de negoci

L'àrea de Moda i Bellesa ha estat una de les més destacades, amb un increment en les seves vendes de gairebé un 5%. A més, les àrees d'Alimentació i Hostaleria han experimentat un fort creixement, i el negoci de Llar i Electrònica també ha mostrat resultats positius.

El Corte Inglés ha aconseguit importants creixements en les seves divisions de Viatges, Financera i Assegurances, que han contribuït a un augment en els ingressos globals. Aquestes àrees complementen perfectament l'oferta de la companyia, diversificant el seu model de negoci i reforçant la seva posició al mercat.

Un futur prometedor

Amb aquestes xifres, El Corte Inglés mira al futur amb optimisme. El grup té bones perspectives per a l'exercici 2025-2026. Confia que continuarà creixent a través de la millora de les seves operacions, l'enfortiment digital i l'oferta de productes i serveis de qualitat.

Aquest sòlid rendiment financer no només reforça la posició d'El Corte Inglés al mercat espanyol, sinó que també subratlla la seva capacitat per evolucionar. No hi ha dubte que la companyia segueix avançant amb èxit.