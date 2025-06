Aquest menjar de Mercadona es torna gurmet amb només un ingredient: corre que vola

Mercadona continua demostrant que sap com sorprendre amb els seus nous llançaments. Aquesta vegada, ha decidit innovar amb un toc sofisticat a les seves opcions més ràpides. Si pensaves que ho havies vist tot, l'últim et farà canviar d'opinió.

La cadena valenciana està canviant la percepció dels plats ràpids amb una cosa que no esperaves. Amb la seva nova incorporació, Mercadona aconsegueix fusionar rapidesa i qualitat d'una manera única. Prepara't per a una cosa que va molt més enllà del comú.

Una nova opció que arriba al congelador de Mercadona

Mercadona continua ampliant la seva gamma de productes congelats amb una opció que està dissenyada per a qui busca una cosa diferent de les típiques pizzes. Aquesta vegada, la cadena ha llançat una pizza que destaca per la seva combinació d'ingredients frescos i un toc gurmet. Encara que en la seva majoria l'oferta de pizzes és clàssica, aquesta introdueix un ingredient que normalment s'associa amb plats d'alta cuina: la tòfona.

El producte arriba amb una clara intenció de fer que els consumidors s'animin a provar una cosa nova, sense haver de sortir de casa o gastar molts diners. Mercadona ho ha aconseguit amb una pizza ultracongelada, fàcil de preparar i amb un gust distintiu. En poc temps, la pizza Truffata s'està guanyant el seu lloc com una opció destacada dins de l'oferta de productes congelats.

Un dels grans avantatges d'aquest llançament és que s'ofereix a un preu molt assequible. A només 2,90 euros, es presenta com una opció per a tots aquells que volen gaudir d'una pizza de qualitat sense que això impliqui gastar una fortuna. Amb un pes de 400 grams, és ideal per a un àpat lleuger o per compartir amb amics i familiars en una nit tranquil·la.

El procés de preparació és igualment senzill, cosa que la fa encara més atractiva. N'hi ha prou amb preescalfar el forn a 200°C, col·locar la pizza a la reixeta i esperar uns 17 minuts. El resultat és una pizza cruixent per fora, amb una base que manté la seva suavitat i un topping de formatge, xampinyons i tòfona deliciós.

Ingredients frescos i fàcils de preparar

La pizza Truffata de Mercadona combina ingredients que, tot i ser senzills, aporten un gust sofisticat. El formatge es fon perfectament, cobrint la pizza amb una capa suau, mentre que els xampinyons aporten un toc terrós. La tòfona, ultracongelada per mantenir la seva frescor, és l'ingredient que eleva aquesta pizza, aportant un gust únic i elegant que poques vegades es troba en productes d'aquest tipus.

Aquest tipus de pizzes sol ser més comú en restaurants d'alta gamma, però Mercadona ha aconseguit traslladar aquest luxe a la seva línia de congelats. Gràcies a la tòfona, la pizza es converteix en una alternativa ideal per a un àpat de nivell, sense haver de sortir de casa ni cuinar. El resultat és una pizza amb un gust més complex i profund, que no es limita als sabors típics de les pizzes tradicionals.

El millor de tot és que la pizza Truffata es manté dins de l'estil pràctic de Mercadona, on la conveniència és clau. En menys de 20 minuts, els consumidors tenen una pizza a punt per gaudir, sense la necessitat de preparació addicional o ingredients extra. La senzillesa de la recepta no resta qualitat al resultat final, i això la converteix en una opció molt atractiva per a qui busca una solució ràpida però saborosa.

A un preu competitiu de 2,90 euros, aquesta pizza és una opció més que interessant per a qui gaudeix d'un bon àpat sense haver d'invertir gaire temps ni diners. En el context actual, on les opcions ràpides són molt valorades, Mercadona ha aconseguit oferir una pizza que està bona i és accessible.

Preus i ofertes actualitzats el dia 18/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis