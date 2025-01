Confirmado: el cambio de última hora en Mango tras la muerte de Isak Andic

La reciente pérdida de Isak Andic, fundador de Mango, ha marcado un antes y un después para la marca. Su fallecimiento dejó un vacío emocional y profesional en la empresa, pero también abrió un nuevo capítulo de transformaciones en la cúpula directiva. Aunque el dolor persiste, la empresa continúa su marcha hacia el futuro con algunos cambios importantes que aseguran su crecimiento y estabilidad.

La decisión tomada por el consejo de administración de Mango el pasado 23 de enero confirma que la firma sigue adelante. Este cambio de liderazgo se ha dado de forma estratégica, con una clara hoja de ruta para los próximos años.

La nueva estructura de liderazgo en Mango

La muerte de Isak Andic llevó a un ajuste en la dirección de Mango. Toni Ruiz, quien hasta ese momento era el CEO, ha sido nombrado presidente de la compañía, un cargo que ya ocupaba de manera interina. Además, Ruiz continuará como CEO, lo que demuestra que la empresa confía plenamente en su capacidad para liderar.

El consejo ha dado un paso importante al nombrar a Jonathan Andic, hijo de Isak, como vicepresidente de Punto Fa, la sociedad que agrupa el negocio de Mango. Este movimiento refuerza el compromiso de la familia Andic con la firma, asegurando que su legado siga presente en la gestión de la empresa. Toni Ruiz, con una visión estratégica, ha afirmado que Mango está en su mejor momento, con un plan claro para continuar su expansión global.

Mango: crecimiento y expansión hacia el futuro

La marca de moda catalana no se detiene, y su crecimiento es un claro reflejo de ello. En 2023, Mango alcanzó una facturación récord de 3.100 millones de euros, lo que demuestra el éxito de las estrategias implementadas.

Mango, que ha logrado superar momentos difíciles en el pasado, planea alcanzar los 4.000 millones de euros en ventas para 2026. Este objetivo viene acompañado de la apertura de más de 500 nuevas tiendas en los próximos tres años.

El modelo de negocio de Mango, centrado en el cliente y con un enfoque en la innovación, ha sido clave para este crecimiento. Toni Ruiz, al recibir el premio "Best Vision of the Future 2025" en el Foro Económico Mundial de Davos, destacó que la visión de futuro está más clara que nunca. Además, subrayó el impacto positivo del legado de Isak Andic, cuyo enfoque empresarial sigue siendo una fuente de inspiración.

Mango no solo se ha enfocado en el crecimiento económico, sino también en adaptarse a los cambios del mercado global, manteniendo su presencia fuerte en el sector de la moda. De esta manera, la empresa continúa avanzando, honrando el legado de su fundador y mirando hacia un futuro lleno de posibilidades.