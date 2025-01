Ni Lidl, ni Mercadona: el supermercat que està causant un autèntic furor a Espanya

Anar de compres al supermercat pot convertir-se en tota una acció d'oci. Sobretot per a aquelles persones que gaudeixen buscant coses noves, sabors i productes que encara no han provat. I si a més s'hi suma que la botiga que visites és d'aliments d'un altre país, l'emoció es multiplica.

Això mateix és el que els ha passat a uns usuaris de TikTok que han anat fins a Basauri, al País Basc. Tot això per visitar el supermercat de menjar asiàtic més gran d'Euskadi. El paradís podria ser una cosa semblant a aquest lloc per als que són amants de tot el relacionat amb Àsia.

Es tracta de l'Oriental Market i es troba al carrer Presagana número 1 de Basauri. La majoria dels productes estan envasats, cosa evident tractant-se d'aliments d'importació. Tot i això, l'oferta és àmplia i ha deixat sense paraules a tots els que s'han acostat fins a aquest supermercat.

El supermercat somiat per als amants de l'asiàtic

“Hi ha infinitat de salses, fideus de tota mena, ramen instantanis, arròs, gyozas, begudes, snacks…”, asseguren. Així mateix, assenyalen que si t'agrada provar coses noves, “aquest lloc t'agradarà”. Per més que pensem que dominem aquesta gastronomia, sempre hi ha alguna cosa nova que ens sorprèn.

I, més enllà del menjar, el supermercat també ofereix un altre tipus de productes. Estris per menjar, plats, adorns i una infinitat de coses més. No hi ha dubte que és gairebé impossible marxar d'allà sense comprar alguna cosa que t'acosti una mica més al continent somiat.

Això sí, si tens pensat visitar-lo, has de portar ben carregada la bateria del mòbil. I és que tots els productes estan escrits en l'idioma del país asiàtic del qual prové, per la qual cosa és impossible entendre res. D'aquí que el més recomanable sigui fer servir un traductor i, almenys, poder entendre què posaràs a la bossa.

Un lloc que és una “bogeria”

Perdre's entre els passadissos d'aquest supermercat és una “bogeria”. És gairebé inevitable omplir la cistella de productes per provar i descobrir nous encants d'aquesta gastronomia. L'enclavament es troba en una gran nau, per la qual cosa és millor planejar anar a passar la tarda i evitar les presses.

El perfil @akareaga es va gastar ni més ni menys que 80 euros en la seva visita al supermercat. Una despesa que es va compensar amb el regal d'un ramen instantani i una beguda de regal. “Són molt amables”, afegeixen, per la qual cosa no queda cap dubte que aquest supermercat és una visita obligada a Euskadi.