Un client de Bonpreu assenyala l'engany en un dels seus productes: ‘Un gran…’

Recentment, un client ha publicat una queixa a les xarxes socials sobre una suposada oferta en un supermercat Bonpreu. Unes paraules que, segurament, han cridat l'atenció de diversos consumidors que s'han vist sorpresos per la situació. La denúncia d'aquest client posa en dubte de nou la transparència d'algunes ofertes de l'empresa.

Aquest tipus de situacions semblen no ser aïllades, ja que Bonpreu ja ha estat objecte de crítiques similars en el passat. I, davant aquesta situació, la cadena de supermercats s'ha vist obligada a respondre i revisar el cas.

L'incident ha tingut lloc al Bonpreu Esclat de Vic

El problema va ocórrer en un supermercat Bonpreu Esclat, ubicat al Polígon Industrial Mas Beuló, a Vic. En aquesta ocasió, un client es va adonar d'alguna cosa estranya en l'oferta de tonyina de la marca Cuca. El cartell indicava que el preu de l'oferta era 5,99 euros, però el que va cridar l'atenció va ser que el preu anterior del producte era el mateix.

El client va tenir la sensació que el cartell de l'oferta intentava donar la falsa sensació d'un descompte, quan en realitat el preu no havia canviat. Per aquest motiu, ell va decidir compartir la seva queixa a X —abans Twitter—. A la mencionada xarxa social va escriure amb ironia “un gran estalvi”, referint-se a la sensació d'engany provocada.

Bonpreu, en rebre la queixa, va respondre assegurant que revisarien el cas amb detall. Tanmateix, els dubtes sobre la transparència en les ofertes continuen presents, ja que molts clients consideren que aquest tipus de pràctiques no haurien de passar.

No és la primera vegada que Bonpreu rep una crítica

Bonpreu acostuma a rebre queixes dels seus clients a les xarxes socials. Sense anar més lluny, fa un mes, la cadena també va haver de respondre a una crítica sobre les seves neules de Nadal.

Un client va denunciar que el paquet de neules contenia menys unitats de les que indicava l'envàs. Segons la web de Bonpreu, el paquet hauria d'haver inclòs entre 20 i 25 neules, però el client només en va trobar 18.

El cas de les neules de Nadal també va posar sobre la taula les possibles falles en el control de qualitat de Bonpreu. Diversos clients van dubtar de la supervisió de l'empresa, ja que no era la primera vegada que es reportaven inconsistències en les quantitats.

No hi ha dubte que els consumidors han començat a prestar més atenció als supermercats, i les queixes sobre preus incorrectes o quantitats errònies es multipliquen. En un mercat cada vegada més competitiu, la transparència i la confiança són claus per mantenir una bona relació amb els clients. Encara que Bonpreu ha assegurat que revisaran aquests casos, les crítiques continuen i els clients esperen que es prenguin mesures per evitar futurs errors.