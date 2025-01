Bones notícies per a Toni Ruiz, CEO de Mango, després de la mort d'Isak Andic

Hi ha gent que encara no coneixia el nom d'Isak Andic, però un terrible accident el va posar fa unes setmanes en el focus mediàtic. Ell era el fundador de la cadena de roba Mango, i la seva família i amics encara lamenten la seva tràgica pèrdua. Però no tot són males notícies per a aquesta empresa catalana d'èxit.

I és que durant el Fòrum Econòmic Mundial, Toni Ruiz, conseller delegat de Mango, ha estat premiat amb el Best Vision of the Future 2025. El guardó l'atorga Forbes Espanya i reconeix líders empresarials que impulsen transformacions estratègiques en els seus sectors. En una cerimònia exclusiva celebrada aquest passat dilluns a Davos, Suïssa, es va destacar el paper de Toni Ruiz en liderar l'expansió internacional.

També es va reconèixer la consolidació de Mango com un dels principals grups de moda global. Des de la seva arribada el 2015, Toni Ruiz ha dut a terme una transformació de la companyia, que afrontava resultats negatius i endeutament. Nomenat CEO el 2019, va implementar estratègies que van retornar l'empresa a resultats positius i van reduir significativament el seu deute.

Toni Ruiz ha alçat Mango

Mango va assolir l'any 2023 una facturació rècord de 3.100 milions d'euros i planeja superar els 4.000 milions per al 2026, segons el pla estratègic. Aquest pla inclou l'obertura de més de 500 botigues en l'àmbit global en els pròxims tres anys.

A més, no hi ha res millor que ser agraït en aquesta vida, i això és una cosa que Toni Ruiz té molt clara. D'aquí que en rebre el premi hagi destacat el llegat d'Isak Andic. “Isak Andic ens va inspirar i va transmetre una cultura única que ens defineix. Estem en el millor moment de la nostra història, preparats per afrontar grans reptes i oportunitats”, va declarar el CEO.

Mango s'ha consolidat com una empresa que creix per sobre del mercat, amb una posició financera sòlida. Des del 2018, ha obert 300 noves botigues, posicionant-se com a líder en expansió dins del sector moda. Per la seva banda, el president de Forbes Espanya, Andrés Rodríguez, va elogiar la capacitat d'adaptació i creixement de Mango en un mercat global dinàmic.

La millor manera d'homenatjar a Isak Andic

Així mateix, va reafirmar el compromís de la companyia amb un model de negoci centrat en el client i una proposta de valor diferencial. Amb aquest guardó, Toni Ruiz i Mango reforcen la seva posició com a referents d'innovació i lideratge estratègic en l'àmbit empresarial internacional. Sens dubte, empènyer la seva empresa cap al més alt és el millor homenatge possible cap a Isak Andic.

Cal recordar que va morir fa unes setmanes a causa d'un accident a la muntanya. La notícia va commocionar el sector i els seus més propers, que van inundar de missatges d'afecte les xarxes socials. Queda clar que el seu nom no s'oblidarà mai en una empresa que, lluny de desaparèixer amb ell, no deixa de créixer.