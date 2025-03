L'última novetat de Chase Bank deixa sense paraules Citibank: estalvia molts diners

Chase Bank ha llançat una innovadora eina per ajudar els seus clients a estalviar de manera eficient: Chase Budget. Aquesta funció, disponible a l'aplicació mòbil i al lloc web de Chase, permet als usuaris gestionar les seves finances de manera senzilla i personalitzada.

Chase Budget és una eina digital dissenyada perquè els clients de Chase estableixin i mantinguin un pressupost mensual. A través d'aquesta funció, els usuaris poden definir els seus ingressos, despeses recurrents i objectius d'estalvi, obtenint una visió clara de la seva situació financera.

Chase Budget, la millor eina de Chase Bank per poder estalviar

Per utilitzar Chase Budget, accedeix a l'eina: Inicia sessió a l'aplicació mòbil de Chase o al lloc web oficial. Tria el teu compte corrent o de targeta de crèdit, configura el teu pressupost, afegeix els teus ingressos, metes d'estalvi, factures mensuals i categories de despesa rellevants.

Monitora les teves despeses, revisa regularment el teu resum de despeses per identificar àrees de millora. I modifica el teu pressupost en funció de les teves necessitats i objectius financers.

Avantatges principals d'utilitzar Chase Budget

Personalització: Adapta el teu pressupost a les teves necessitats específiques.

Seguiment en temps real: Monitora les teves despeses al moment i realitza ajustos immediats.

Visualització clara: Comprèn els teus hàbits financers a través de gràfics intuïtius.

Accessibilitat: Disponible tant a l'aplicació mòbil com al lloc web de Chase.

Els clients de Chase han expressat opinions positives sobre Chase Budget. En plataformes com Reddit, usuaris destaquen la facilitat d'ús i la utilitat de l'eina per gestionar les seves finances. Per exemple, un usuari va comentar: "He decidit usar l'eina de pressupost dins de l'aplicació de Chase, ja que em mostra quant diners em queden després de les factures".

A més, en llocs de ressenyes com Capterra, l'aplicació de Chase, que inclou la funció de pressupost, ha rebut una qualificació de 4.7 sobre 5. El que reflecteix la satisfacció general dels usuaris.

A més de Chase Budget, Chase Bank ofereix altres recomanacions per fomentar l'estalvi. Autosave és un programa de transferències automàtiques des del teu compte corrent al teu compte d'estalvis, facilitant l'acumulació de fons sense esforç.

Revisa els teus estats de compte per detectar subscripcions o càrrecs recurrents que ja no utilitzes i cancel·la'ls. Defineix objectius d'estalvi específics, com un fons d'emergència o unes vacances, per mantenir la motivació. Involucra a tots els membres en pràctiques financeres saludables per garantir un futur econòmic sòlid.