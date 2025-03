Arriba l'alegria als clients de Chase Bank: la novetat que molts faran servir

La vida està plena de sorpreses i no totes són agradables. Una factura mèdica inesperada, una reparació urgent del cotxe o una despesa imprevista a la llar poden afectar qualsevol pressupost. Sense una planificació adequada, aquestes situacions poden convertir-se ràpidament en una font d'estrès.

Comptar amb el suport d'un banc fiable en els moments difícils marca la diferència. Chase Bank, una de les institucions financeres més importants d'Amèrica, comprèn aquesta necessitat. Ha desenvolupat un pla que ofereix eines per ajudar els seus clients amb les despeses inesperades.

Chase Bank té una novetat i així funciona

El Pla de Chase Bank per a Despeses Inesperades és una iniciativa dissenyada per ajudar els clients a preparar-se per a qualsevol imprevist financer sense comprometre la seva estabilitat econòmica. A través d'una combinació d'eines digitals i assessorament financer, el pla permet als usuaris gestionar millor les seves finances. D'aquesta manera, estar preparats per a qualsevol emergència.

Entre els seus beneficis s'inclouen transferències automàtiques d'estalvi, permetent reservar fons de manera gradual per a emergències. També ofereix accés a eines de pressupost dins de l'aplicació Chase Bank, cosa que facilita la planificació financera. Una altra opció disponible és el programa My Chase Plan, que permet dividir compres grans en pagaments mensuals fixos sense interessos rotatius.

A més, els clients poden accedir a comptes d'estalvi especialitzats que ofereixen taxes competitives per maximitzar els estalvis destinats a imprevistos. Per últim, brinda assessorament financer personalitzat a través d'especialistes de Chase Bank. Ells ajuden a crear una estratègia d'estalvi adaptada a cada client.

Com accedir a aquest nou avantatge de Chase Bank?

El Pla de Chase Bank per a Despeses Inesperades està disponible per a membres actuals de Chase Bank que tinguin comptes elegibles. Per inscriure's, s'ha d'iniciar sessió a l'aplicació mòbil o al web de Chase Bank i accedir a la secció de planificació financera. Des d'allà, poden configurar transferències automàtiques d'estalvi des del seu compte principal a un compte d'estalvis d'emergència.

També tenen l'opció d'activar My Chase Plan si desitgen dividir compres en pagaments fixos sense interessos rotatius. Per a aquells que busquen una guia més personalitzada, és possible agendar una consulta gratuïta amb un assessor financer de Chase Bank. Serà qui oferirà recomanacions adaptades a les necessitats de cada persona.

Chase Bank: el teu aliat en qualsevol moment financer

Chase Bank reafirma el seu compromís de brindar estabilitat i tranquil·litat als seus clients. Amb solucions bancàries fiables, eines de planificació i accés ràpid a fons, el banc s'assegura que els seus membres sempre comptin amb el suport financer que necessiten.

Quan sorgeixen imprevistos, Chase Bank és allà per oferir seguretat, confiança i solucions intel·ligents. Amb Chase Bank, cada client pot afrontar qualsevol desafiament financer amb la tranquil·litat de saber que té un banc que el recolza.