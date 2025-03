El cèntim de blat de Lincoln valorat en 250.000 dòlars, encara en circulació

Entre les monedes més buscades per col·leccionistes, n'existeix una que destaca per la seva raresa i valor. A simple vista, sembla un cèntim ordinari, però la seva composició i origen la converteixen en una joia de col·lecció. Aquest detall inusual ha generat un gran interès en el món de la numismàtica.

El seu valor no només rau en la seva antiguitat, sinó en un error de producció que la fa única. El 1943, els cèntims havien de fabricar-se amb acer recobert de zinc a causa de l'escassetat de coure durant la Segona Guerra Mundial, tanmateix, alguns es van encunyar accidentalment en coure. Això ha elevat el seu preu considerablement arribant a costar al voltant de $60,047 en condicions mitjanes i assolint fins a $250,000 si està en estat perfecte.

La raó de la seva raresa

El 1943-S wheat copper cent és especial perquè, oficialment, no hauria d'existir. La decisió d'utilitzar acer recobert de zinc es va prendre per conservar coure per a l'esforç bèl·lic. Tanmateix, alguns discos de coure d'anys anteriors van quedar a les màquines i es van utilitzar accidentalment per fabricar un nombre molt limitat d'aquests cèntims el 1943.

Aquest error no només els fa excepcionals, sinó també extremadament valuosos, s'estima que n'existeixen molt pocs al món, cosa que augmenta el seu atractiu per als col·leccionistes. A més, alguns d'aquests cèntims es van fabricar a la Casa de Moneda de San Francisco, cosa que els fa encara més escassos i desitjats. La versió “S” és especialment cobejada a causa de la seva menor producció.

La seva raresa ha despertat l'interès d'experts i aficionats a la numismàtica. Molts col·leccionistes somien amb trobar-ne un en perfecte estat, cosa que elevaria el seu valor considerablement. La combinació del seu error de producció i la seva limitada existència el converteixen en un dels tresors més buscats.

Autenticitat i valor al mercat

A causa de la seva raresa, els 1943-S wheat copper cents han estat objecte de nombroses falsificacions. Per verificar la seva autenticitat, els experts utilitzen eines especialitzades, com imants, ja que l'acer recobert de zinc és magnètic, mentre que el coure no. També s'examinen amb lupes i es comparen amb altres cèntims autèntics de la mateixa època.

El seu valor al mercat ha crescut amb el temps. Els exemplars en excel·lent estat han assolit preus sorprenents en subhastes, especialment si estan certificats per entitats reconegudes. El 2018, un d'aquests cèntims es va vendre per $228,000, demostrant la seva enorme demanda.

Tanmateix, el preu pot variar segons factors com l'autenticitat, l'estat de conservació i l'origen de la moneda, les versions encunyades a San Francisco són particularment valuoses. La història darrere de cada cèntim i la seva autenticació contribueixen al seu misticisme i atractiu. El 1943-S wheat copper cent continua sent un símbol de raresa i misteri en la numismàtica.