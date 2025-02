Lidl ho acaba de comunicar i els clients estan encantats: qualitat a preu de riure

En llars amb espai limitat, assecar la roba pot convertir-se en un veritable desafiament. Els mètodes tradicionals solen requerir àrees àmplies, una cosa que no sempre està disponible en apartaments o cases petites. Pensant en aquesta necessitat, Lidl té una solució innovadora que promet facilitar aquesta tasca domèstica sense comprometre l'espai disponible.

Un utensili molt pràctic per a la llar

L'estenedor plegable de Lidl destaca pel seu disseny vertical de tres nivells, la qual cosa permet maximitzar la capacitat d'assecat en un espai reduït. Cada nivell és plegable, adaptant-se a la quantitat de roba que necessitis assecar en cada ocasió. Aquesta característica el fa ideal per a llars amb espai limitat, ja que pot col·locar-se en àrees estretes sense entorpir el pas.

Un dels avantatges més notables d'aquest estenedor és la seva versatilitat en la instal·lació. Amb unes dimensions de 57 x 23,3 x 93 cm i un pes lleuger de 980 grams, pot penjar-se en portes o parets de dutxa. Això no només optimitza l'espai, sinó que també facilita el procés d'assecat permetent que l'aigua s'escorri directament a la dutxa.

A més, la seva estructura plegable permet guardar-lo de manera compacta quan no està en ús. Pots emmagatzemar-lo darrere d'una porta, en un armari o fins i tot penjat a la paret, mantenint la teva llar ordenada i lliure d'obstacles. Aquesta funcionalitat és especialment útil en apartaments petits on cada centímetre compta.

Ara mateix el pots trobar rebaixat

L'estenedor està fabricat en metall amb recobriment en pols, la qual cosa li confereix durabilitat i resistència a l'ús diari. El seu color blanc neutre s'integra fàcilment en qualsevol decoració, aportant una estètica neta i moderna. A més, inclou quatre ganxos per penjar utensilis o peces addicionals, augmentant la seva funcionalitat.

Amb una capacitat màxima de càrrega de 25 kg, aquest estenedor és capaç de suportar una quantitat considerable de roba, des de peces lleugeres fins a peces més pesades com tovalloles o llençols. El seu muntatge és senzill i ràpid, ja que ve amb les eines necessàries incloses, permetent-te tenir-lo llest per usar en pocs minuts.

Actualment, Lidl ofereix aquest pràctic estenedor plegable a un preu rebaixat de 17,99 euros, una excel·lent relació qualitat-preu que el fa molt accessible. Ja pots trobar aquesta oferta a la pàgina web de Lidl i aprofitar-te'n. I és que utensilis com aquest es tornen imprescindibles una vegada que els coneixes.

L'estenedor plegable de Lidl es presenta com una solució eficient i econòmica per a aquells que busquen optimitzar l'espai a la seva llar. En aquest cas, a més, sense renunciar a la funcionalitat. El seu disseny compacte, facilitat d'ús i preu assequible el converteixen en una opció ideal per millorar les tasques domèstiques diàries.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis