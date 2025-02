Bogeria a Carrefour: arriba per fi el set de luxe que té els clients com bojos

Carrefour ha llançat una oferta irresistible per als amants de la cuina i el disseny vintage. Aquest pack inclou dos electrodomèstics essencials que no només són pràctics, sinó que també aporten un toc de nostàlgia i elegància a la teva cuina. Amb un disseny inspirat en els clàssics d'antany, aquests aparells estan pensats per a aquells que busquen combinar funcionalitat i estètica a la seva llar.

Un pack que sorprèn pel seu disseny

Ara mateix, pots trobar a Carrefour un pack que més que electrodomèstics, són decoració per a la teva cuina. Tenen un disseny tan atractiu que et farà fins i tot pena utilitzar-los. Aquest està format per un kettle i per una torradora.

El kettle retro de 1.7 litres és una tetera i bullidor d'aigua que destaca pel seu disseny vintage i la seva eficiència. Capaç d'escalfar fins a 1.7 litres d'aigua en només 3 minuts, és ideal per preparar infusions, cafès o qualsevol beguda calenta ràpidament. A més, compta amb un sistema de seguretat que apaga el bullidor en cas de quedar-se sense aigua, garantint un ús segur en tot moment.

Fabricat amb materials lliures de BPA i altres tòxics, aquest kettle assegura que l'aigua que utilitzes per a les teves begudes estigui lliure de substàncies nocives. El seu disseny retro no només és atractiu, sinó que també és funcional, adaptant-se perfectament a qualsevol estil de cuina. Amb una capacitat de 1.7 litres, és perfecte per a famílies o per a aquells que gaudeixen de rebre visites a casa.

Aquest kettle no només és una eina útil a la cuina, sinó que també serveix com a element decoratiu. El seu estil vintage aporta un toc d'elegància i nostàlgia, convertint-lo en una peça destacada al teu espai culinari. A més, el seu disseny compacte permet que s'integri fàcilment en qualsevol racó de la cuina, sense ocupar massa espai.

Carrefour t'ajuda a torrar el pa amb estil

La torradora retro petita és un altre component essencial d'aquest pack, amb ranures XL, permet torrar llesques de pa més amples. Inclou un sistema d'auto-elevació del pa, facilitant l'extracció de les torrades un cop llestes. A més, compta amb tres programes de torrat: descongelar, escalfar i cancel·lar, oferint versatilitat i comoditat en el seu ús.

Amb sis nivells de potència, pots ajustar el grau de torrat segons el teu gust, assegurant que cada llesca tingui la textura i sabor que prefereixes. El seu disseny i estil retro estan pensats perquè, a més de la seva funcionalitat, destaqui a la teva cuina amb personalitat pròpia. Aquest electrodomèstic no només compleix la seva funció, sinó que també aporta un toc d'estil i elegància al teu espai culinari.

La combinació d'aquests dos electrodomèstics a la teva cuina no només millora l'eficiència en la preparació de les teves begudes i aliments. També transforma l'ambient, aportant un estil únic i acollidor. El disseny vintage de tots dos aparells crea una atmosfera càlida i nostàlgica, perfecta per gaudir dels teus moments a la cuina.

Amb un preu rebaixat de 62,95 euros, aquest pack vintage de Carrefour ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. No només estàs adquirint electrodomèstics d'alta qualitat i disseny, sinó que també estàs invertint en la decoració i funcionalitat de la teva cuina. Aquesta oferta és una oportunitat única per a aquells que busquen afegir un toc d'estil i eficiència a la seva llar sense comprometre el pressupost.

