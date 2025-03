Carrefour sorprèn amb l'electrodomèstic que ho fa tot: una bogeria

Carrefour sap que cada vegada són més les persones que busquen simplificar les seves tasques diàries a la cuina sense perdre la qualitat dels seus plats. Gràcies a la innovació, els robots de cuina s'han convertit en una eina essencial per a aquells que gaudeixen de la cuina, però no tenen temps per complicar-se amb processos llargs. Carrefour té una opció que promet transformar la manera en què cuines.

31 funcions per facilitar el teu cuinat

Aquest innovador robot de cuina de Carrefour té 31 funcions integrades que el fan únic en la seva categoria. Des de funcions bàsiques com tallar, triturar i pastar fins a processos més avançats com cuinar al vapor, fer iogurt o fins i tot cocció lenta. La varietat de funcions et permet crear tot tipus de receptes, des d'entrants fins a les postres, sense haver de recórrer a altres utensilis de cuina.

La pantalla digital LCD facilita el seu ús, permetent ajustar la velocitat (fins a 12 nivells) i la temperatura, que varia de 30ºC a 120ºC. A més, compta amb un temporitzador de fins a 90 minuts, ideal per adaptar-se a diferents tipus de coccions i receptes. El robot també inclou una funció de "auto-netejat" per a més comoditat i un botó DIY, permetent programar la teva pròpia funció personalitzada per a un accés ràpid.

Aquest robot multifuncional també incorpora un receptari amb 200 receptes, brindant inspiració per als teus plats diaris. Pots experimentar amb receptes noves o adaptar les que més t'agradin, assegurant que sempre hi hagi alguna cosa deliciosa a la teva taula. Les opcions són pràcticament il·limitades gràcies a la seva capacitat per polvoritzar, ratllar, muntar, i molt més.

Carrefour t'ofereix tot el que necessites en un sol dispositiu

El robot no només destaca per la seva versatilitat, sinó també pel seu disseny pensat per oferir seguretat i estabilitat. La seva base compta amb ventoses que proporcionen una major fixació durant l'ús, evitant moviments indesitjats. A més, el sistema de protecció de seguretat assegura que el robot només funcioni quan la gerra i els accessoris estan correctament col·locats, minimitzant qualsevol risc.

El robot també inclou una gerra d'acer inoxidable amb capacitat de 3,5 litres que permet realitzar grans quantitats de menjar en una sola tanda. A més, la vaporera de 2 nivells i la bàscula integrada fan que el procés de preparació de receptes sigui encara més senzill i precís. Tot això el converteix en un robot ideal per a aquells que busquen eficiència a la seva cuina.

Un altre aspecte important és la facilitat de neteja. Tots els accessoris del robot són aptes per al rentaplats, cosa que garanteix que després de cada ús, la neteja sigui ràpida i senzilla. Això fa que el robot sigui una opció perfecta per a aquells que desitgen gaudir de la cuina sense haver d'invertir molt de temps en la neteja.

El robot de Carrefour es ven a un preu de 310,99 euros, un cost molt competitiu per a totes les funcions que ofereix. Amb aquest robot de cuina, Carrefour ha aconseguit oferir un producte d'alta qualitat a un preu accessible. Això permet als amants de la cuina tenir una eina avançada sense comprometre el seu pressupost.

