Ni Lidl, ni Mercadona: aquest és el súper que ha deixat anar una 'bomba' a Madrid

A la ciutat de Madrid, les opcions per fer compres ràpides i convenients estan canviant. Un supermercat ha decidit fer un pas endavant amb una obertura en un dels punts més estratègics de la ciutat. Aquesta nova proposta està pensada per adaptar-se a la vida urbana i oferir una solució més pràctica per als consumidors.

Amb aquest nou format, Carrefour s'allunya dels grans models tradicionals com Lidl o Mercadona, buscant connectar de manera més directa amb els madrilenys. La idea és oferir productes d'alta qualitat sense que els clients hagin de sortir de la seva rutina, adaptant-se a les seves necessitats urbanes i del temps limitat.

Un supermercat sota terra: Carrefour City arriba al metro de Madrid

Carrefour ha decidit trencar amb el convencional en obrir un supermercat a l'intercanviador de transports de Plaça Elíptica, al sud de Madrid. Aquest nou espai de 183 metres quadrats està pensat per a aquells clients que necessiten fer compres ràpides, però sense comprometre la qualitat ni la varietat de productes. La ubicació és estratègica, ja que l'estació rep milions de viatgers a l'any.

El model Carrefour City es caracteritza per oferir productes de consum ràpid, com opcions saludables i fresques, ideals per a l'estil de vida urbà. A més de comptar amb més de 2.500 referències, el supermercat proporciona un assortiment complet per a la llar.

Serveis innovadors per a un client més exigent

Una de les innovacions més destacades de Carrefour City Plaça Elíptica és la possibilitat de fer comandes telefòniques amb recollida a la botiga. Aquest servei permet als clients assegurar-se que els productes que necessiten estan disponibles abans de desplaçar-se, evitant visites innecessàries.

A més, facilita la planificació de les compres i garanteix un accés més eficient als productes. Aquesta iniciativa forma part d’una estratègia més àmplia de l’empresa per apropar-se als seus clients i oferir solucions adaptades als seus hàbits.

Jesús Bermejo de la Insua, director de franquícies de Carrefour, ha ressaltat que aquesta nova obertura forma part d'un compromís amb la innovació i la proximitat al client. Segons ell, l'empresa veu en aquest model de negoci l'oportunitat d'expandir-lo a altres estacions de metro, no només a Madrid, sinó a altres ciutats de tot el país. La firma Carrefour està apostant per un model flexible que es pugui replicar en diferents entorns urbans, buscant satisfer les demandes actuals.

Amb aquesta nova obertura, Carrefour continua mostrant la seva capacitat per adaptar-se als canvis en el mercat i a les necessitats dels consumidors. Sens dubte, aquesta botiga al metro de Madrid podria ser només el començament d'una nova forma de fer compres a la ciutat.