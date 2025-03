Torna la felicitat a Mercadona: la delícia que tots adoren torna a les seves botigues

La temporada de gelats és a la volta de la cantonada, i Mercadona ja està causant furor entre els seus clients. Ha confirmat a través de les seves xarxes socials que un dels gelats més populars de la passada temporada tornarà a l'abril. Els fanàtics d'aquest gelat no han trigat a mostrar el seu entusiasme per la notícia, ja que va ser un dels favorits del passat estiu.

El missatge de X: la consulta que va deixar tothom esperant

La història va començar quan una clienta, @CrisCuesta96, va decidir preguntar a X si tornaria el gelat Peanut Butter Cup als congeladors de Mercadona. La pregunta era senzilla: "Tornarà aquest estiu el gelat de Peanut Butter Cup?". Per a sorpresa de molts, la resposta de Mercadona va ser afirmativa.

La cadena no només va confirmar que el gelat tornaria, sinó que també es va comprometre a posar-lo novament a la venda a partir d'abril. I és que aquest va deixar de vendre's a finals de l'estiu de 2024 per a decepció dels clients. Però tot passa i queda poc perquè tornin a poder gaudir-lo.

Aquest tipus d'interaccions a les xarxes socials ha generat una gran expectativa entre els clients. La resposta de Mercadona, ràpida i clara, reafirma el compromís de la cadena d'estar atenta a les demandes dels seus consumidors. Sens dubte, aquesta petita conversa a les xarxes ha estat una gran notícia per a molts clients que esperaven la tornada d'aquest gelat el 2025.

L'èxit del gelat Peanut Butter Cup: el sabor que va arrasar el 2024

El gelat Peanut Butter Cup de Mercadona va ser un dels productes més populars de l'estiu passat. El seu sabor, inspirat en les famoses xocolatines Reese's, combinava a la perfecció la cremosa textura del gelat amb els trossos de xocolata i la suau crema de cacauet. L'any passat, es venia en una terrina de 350 grams que costava 3,15 euros.

Aquest gelat es va guanyar ràpidament el cor dels consumidors gràcies al seu sabor únic, que no només oferia una experiència refrescant. La barreja de cacauet i xocolata es va convertir en una combinació irresistible per a molts, i les existències van volar de les prestatgeries. Encara que Mercadona va retirar alguns productes del seu assortiment amb l'arribada del fred, el gelat Peanut Butter Cup no ha estat oblidat pels clients.

Aquest 2025, el seu retorn és esperat amb ànsia. El gelat Peanut Butter Cup de Mercadona promet seguir sent un dels grans favorits de la temporada. Els clients ja esperen amb ànsia per gaudir d'aquest sabor deliciós i repetir l'experiència de l'estiu passat.

Amb el retorn confirmat per a l'abril, no hi ha dubte que serà un dels productes més demandats de la cadena. Sens dubte, Mercadona ha encertat amb aquest retorn i amb la sorpresa que ha preparat per als seus clients. Caldrà esperar si continua sent un dels favorits o Mercadona porta novetats més sorprenents encara.

