Gir de 180 graus amb les monedes d'1 cèntim de Lincoln: per aquesta paguen una fortuna

En el món del col·leccionisme de monedes, alguns exemplars es poden arribar a vendre per una gran quantitat de diners. Entre ells, hi ha un cèntim que ha captat l'atenció d'experts i col·leccionistes. Es tracta d'una versió força desconeguda del cèntim Lincoln de 1992.

Aquesta moneda amb la figura d'Abraham Lincoln és coneguda per un detall inusual en el seu disseny. Es tracta del 1992 Close AM penny, una moneda que a primera vista pot semblar completament comuna i passar desapercebuda entre altres cèntims.

La història del 1992 Close AM i per què és tan apreciada

El 1992 Close AM penny va sorgir per un error en el procés d'encunyació. La particularitat d'aquesta moneda rau en la proximitat de les lletres “A” i “M” en la paraula “AMERICA” en el seu revers. Aquest disseny s'assembla al dels cèntims de 1993, però no s'havia d'utilitzar en les monedes de 1992.

L'error va ocórrer perquè es va fer servir una destinada a les monedes Proof per encunyar peces de circulació regular. En les monedes de circulació, les lletres “A” i “M” estan més separades, el que es coneix com “Wide AM”. A més, en les matrius Proof, les inicials del dissenyador Frank Gasparro apareixen més allunyades de la base del Monument a Lincoln.

Aquest detall fa que la moneda sigui extremadament rara. Només es coneixen uns pocs exemplars, cosa que la converteix en una de les més buscades pels col·leccionistes de cèntims Lincoln Memorial. Aquesta combinació accidental de matrius ha fet que el 1992 Close AM tingui un valor molt alt al mercat.

El primer 1992 Close AM penny va ser descobert al desembre de 2001 pel col·leccionista Colin Kusch. La moneda trobada mostrava signes d'haver estat encunyada en un estat intermedi de la matriu. Això indica que la Casa de la Moneda de Denver va intentar eliminar aquestes monedes experimentals, però algunes van aconseguir circular.

Un 1992 Close AM penny en qualitat MS67 Red es va vendre per 25.850 dòlars en una subhasta d'Heritage el 2017. Fins i tot els exemplars en estat de circulació poden assolir preus d'entre 3.000 i 4.000 dòlars en qualitat MS64. La demanda per aquests cèntims continua sent alta a causa de la seva història i raresa.

Altres monedes de cèntim rares que pots trobar

El 1992 Close AM no és l'únic cèntim rar, un altre exemple interessant és el cèntim de 1983 sense marca de ceca. En aquell any, les monedes encunyades a Filadèlfia no portaven aquesta marca. No obstant això, alguns exemplars presenten un error d'estampació conegut com “doubled die reverse”.

Aquest error ocorre quan la matriu colpeja la moneda dues vegades lleugerament desalineat. Com a resultat, deixa una imatge doble en la inscripció “one cent”. Es calcula que dels 7.700 milions de cèntims fabricats el 1983, només uns 5.000 presenten aquest error.

El valor d'aquests cèntims augmenta considerablement a causa de la seva raresa. Alguns exemplars han arribat a vendre's per fins a 7.000 dòlars. La combinació d'errors en el procés d'encunyació i la limitada quantitat disponible fa que aquestes monedes siguin molt buscades.

Els errors en monedes continuen fascinant col·leccionistes de tot el món. Exemples com el 1992 Close AM i el cèntim de 1983 sense marca de ceca són exemples de com petits detalls poden transformar monedes comunes en veritables tresors.