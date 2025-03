Mercadona anuncia la bomba i els clients al·lucinen: La delícia que més triomfa

Mercadona amplia la seva línia de productes saludables amb una nova beguda alta en proteïnes. Dissenyada per a aquells que busquen opcions nutritives i pràctiques, aquesta novetat promet satisfer les necessitats dels consumidors més exigents. Disponible en dos deliciosos sabors, es presenta com una alternativa ideal per incorporar proteïnes de qualitat en la dieta diària.​e-Notícies

Sabor i nutrició en cada glop

La cadena de supermercats Mercadona ha llançat recentment una innovadora beguda dins de la seva línia +Proteïnes. Aquesta beguda, disponible en sabors de xocolata i vainilla, destaca pel seu alt contingut proteic, aportant 26 grams de proteïna per unitat de 330 ml.​

Aquest producte està dissenyat per adaptar-se al ritme de vida actual. El seu format per portar permet consumir-lo en qualsevol lloc i moment, facilitant la ingesta de proteïnes necessàries per a l'organisme. A més, sent una beguda sense lactosa, és apta per a persones amb intoleràncies, ampliant la seva accessibilitat.

La incorporació d'aquesta beguda a la gamma +Proteïnes respon a la creixent demanda de productes que contribueixin a una alimentació equilibrada i saludable. Mercadona continua apostant per oferir opcions que s'ajustin a les necessitats dels seus clients, mantenint la qualitat i el sabor en cada llançament.​

El preu d'aquesta beguda és d'1,20 euros per unitat de 330 ml. Això la converteix en una opció assequible per a aquells que busquen complementar la seva dieta amb una aportació extra de proteïnes.​ A més, podent-la portar a qualsevol lloc amb gran comoditat

Beneficis de la nova beguda proteica de Mercadona

El consum de begudes altes en proteïnes ofereix múltiples beneficis per a la salut. Les proteïnes són essencials per a la reparació i construcció de teixits, el funcionament del sistema immunològic i la producció d'enzims i hormones. Incorporar aquesta beguda en la dieta diària pot contribuir a assolir els requeriments proteics necessaris.​

A més, la versatilitat dels sabors de xocolata i vainilla permet gaudir d'una experiència gustativa agradable, adaptant-se a les preferències de cada consumidor. La seva textura cremosa i el seu sabor equilibrat fan d'aquesta beguda una opció deliciosa per a qualsevol moment del dia.​

La practicitat del seu format per portar facilita el seu consum en situacions quotidianes. Per exemple, després d'una sessió d'entrenament, a la feina o com a berenar. Aquesta característica la converteix en una alternativa convenient per a aquells que busquen opcions ràpides i saludables sense sacrificar el sabor.​

Mercadona, amb aquest llançament, reforça el seu compromís d'oferir productes que s'alineïn amb les tendències actuals en alimentació saludable. La nova beguda proteica és una mostra de la seva dedicació per innovar i satisfer les expectatives dels seus clients, brindant solucions nutritives i delicioses.

Preus i ofertes actualitzats el dia 13/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis