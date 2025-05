Bombazo: Ja ha arribat a Lidl l'invent per combatre la calor aquest estiu

Lidl ha donat en el clau amb la seva oferta per a aquest estiu, arrasant a les botigues. Ningú esperava una cosa tan pràctica i assequible, però Lidl ho ha fet realitat. Una solució perfecta per a la calor que tots desitgen tenir a casa seva.

Un disseny pràctic per gaudir del jardí

La piscina inflable rectangular de Lidl és la solució ideal per a aquells que desitgen refrescar-se sense la necessitat de realitzar grans inversions. Amb unes mesures de 305 x 60 x 183 cm, ofereix l'espai just per gaudir d'un bany sense ocupar massa al jardí. La seva mida compacta permet que sigui fàcilment adaptable a diversos espais, tant en jardins petits com més grans.

A més, la piscina té un sistema de 3 càmeres d'aire que li atorguen més resistència. Aquest disseny no només millora la seva estabilitat, sinó que també assegura una major durabilitat, fins i tot durant un ús prolongat. La base de la piscina és resistent, cosa que la fa perfecta per suportar les altes temperatures sense perdre la seva forma ni integritat.

Una altra de les característiques que destaquen d'aquest model és la seva vàlvula de buidatge ràpid. Aquesta funcionalitat facilita tant el inflat com el desinflat, cosa que permet gaudir de la piscina sense perdre temps. Quan hagi acabat l'ús, només serà necessari obrir la vàlvula i buidar-la ràpidament, cosa que facilita el seu emmagatzematge.

El disseny pràctic i eficient d'aquesta piscina no acaba aquí. Lidl inclou dos pegats de reparació per assegurar que puguis solucionar qualsevol incident sense complicacions. Això fa que la piscina sigui una opció molt fiable, ja que no hauràs de preocupar-te per possibles punxades o petits danys.

Característiques que asseguren pura diversió

Amb una capacitat de 1.160 litres, aquesta piscina inflable rectangular ofereix una experiència de bany còmoda per a tota la família. La seva mida és ideal per a aquells que desitgen gaudir d'un espai ampli per relaxar-se o jugar, sense necessitat d'una piscina fixa. A més, la capacitat d'aigua permet gaudir del bany durant més temps sense la necessitat de recarregar-la constantment.

El procés de inflat també és fàcil de realitzar, gràcies a la vàlvula que inclou la piscina. La majoria de les persones podrà tenir la piscina llesta per al seu ús en pocs minuts, cosa que és un gran avantatge per a aquells que no desitgen perdre temps. A diferència d'altres models, aquest producte està dissenyat per oferir la màxima comoditat amb un mínim esforç.

Lidl, com sempre, ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. Amb un cost de només 29,99 euros, la piscina inflable es converteix en una de les opcions més assequibles del mercat. El seu preu la converteix en una excel·lent alternativa per a aquells que busquen gaudir de l'estiu sense realitzar una gran inversió, sense sacrificar qualitat ni funcionalitat.

La possibilitat d'emmagatzemar la piscina fàcilment és un altre dels seus avantatges. Quan no s'estigui usant, pot desinflar-se i guardar-se en qualsevol racó del jardí o dins de la casa. Això la converteix en una opció ideal per a aquells que no disposen de molt espai o prefereixen no tenir objectes grans ocupant espai a les seves llars.

Preus i ofertes actualitzats el dia 11/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis