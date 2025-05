Lidl té el moble que sempre has buscat a preu de mercat: Ikea, KO

Lidl ha tornat a sorprendre amb una oferta que no deixarà indiferent a ningú. A la seva pàgina web trobaràs alguna cosa que canviarà l'organització de la teva llar sense fer que la teva butxaca se'n ressenti. Amb aquesta nova proposta, la marca demostra una vegada més la seva capacitat per oferir qualitat a preus imbatibles.

Un disseny que encaixa en qualsevol bany

L'armari de bany lateral de Lidl es caracteritza pel seu disseny elegant i funcional. Amb un acabat en pi blanc, ofereix un toc modern que s'adapta a diferents estils de decoració. Les dimensions de l'armari són ideals per a banys petits o espais limitats, amb mides de 35 x 40 x 118 cm.

Aquest moble disposa d'una porta i dos prestatges, sent un d'ells ajustable en alçada. Això et permet organitzar millor els teus articles, adaptant l'espai a les teves necessitats. Les nanses d'acer amb recobriment de pols negre afegeixen un toc modern que realça el disseny de l'armari.

Els peus lliscants de plàstic fan que l'armari sigui fàcil de moure i protegeixen el terra. A més, els materials amb els quals està fabricat, com el MDF enfundat, asseguren una alta durabilitat. Aquest armari és una opció ideal si busques un moble pràctic que també sigui visualment atractiu.

L'estil senzill i net d'aquest armari el converteix en una peça versàtil. Pots integrar-lo en una àmplia varietat d'estils, des de banys més clàssics fins als més contemporanis. L'armari pot combinar-se perfectament amb altres mobles de la mateixa línia per a un bany més coordinat.

Montatge senzill i una opció accessible

L'armari de bany de Lidl inclou tot el necessari per al seu muntatge, incloent-hi instruccions detallades. La facilitat d'assemblatge assegura que no tindràs complicacions a l'hora d'instal·lar-lo. Aquest tipus de productes és ideal per a aquells que busquen comoditat i rapidesa en la instal·lació de mobles.

El moble està fet amb materials resistents, garantint que tindrà una llarga vida útil. Els muntants de tauler MDF enfundats i el recobriment de melamina li proporcionen robustesa. A més, l'armari compta amb una garantia de 3 anys, la qual cosa brinda confiança sobre la seva qualitat.

El preu rebaixat de 35,99 euros fa que aquest armari sigui una opció molt accessible per a aquells que no volen gastar una fortuna en mobiliari. A aquest preu, és difícil trobar una opció amb una relació qualitat-preu tan bona. A més, la disponibilitat del producte a través de la web de Lidl facilita la seva compra.

Si busques més organització al teu bany sense comprometre el pressupost, aquest armari és una excel·lent opció. No només t'ofereix un bon disseny i funcionalitat, sinó que també és molt fàcil de muntar i mantenir. Aprofita aquesta oferta i aconsegueix l'armari de bany lateral de Lidl abans que s'esgoti.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis