Tothom els demanava i Mercadona per fi ho ha portat: només val 2 euros

Mercadona s'ha superat una vegada més amb el seu nou llançament, que està arrasant a totes les botigues. Amb un estil únic i una gran funcionalitat, aquest producte està canviant les rutines de molts. La combinació perfecta entre qualitat i preu, que està convertint aquest article en el favorit del moment.

Estampats marins per a un toc estiuenc

Mercadona ha llançat dos nous models de turbant amb estampats marins. El primer presenta un fons turquesa amb motius nàutics, evocant el mar i la platja. El segon, en blanc, ofereix un disseny més neutre però igualment fresc i estiuenc.

Aquests nous turbants no només aporten un toc estètic, sinó que també són pràctics per al dia a dia. El seu disseny permet assecar el cabell de manera eficient després de la dutxa, evitant l'ús excessiu de calor. A més, són ideals per aplicar tractaments capil·lars, com mascaretes o olis.

El material utilitzat és microfibra, conegut per la seva alta capacitat d'absorció i suavitat. Això assegura que el cabell s'assequi ràpidament sense causar frizz ni danyar la fibra capil·lar. La seva mida, de 60 x 25 cm, s'adapta còmodament a diferents tipus de cabell.

A més de la seva funcionalitat, aquests turbants són fàcils de mantenir. Es poden rentar a màquina sense perdre la seva forma ni suavitat, garantint una llarga durabilitat. El seu disseny amb botó posterior assegura un ajust segur i còmode durant el seu ús.

Una tovallola que s'ha convertit en un bàsic

El turbant de Mercadona és una solució pràctica i còmoda per a la cura del cabell, especialment en la temporada de calor. La nova tovallola turbant de color turquesa té un disseny nàutic amb detalls marins, ideal per a aquells que busquen un toc estiuenc. A més, l'opció blanca ofereix un estil més minimalista, mantenint la frescor que caracteritza la línia.

Una de les característiques més destacades d'aquests turbants és la microfibra utilitzada. Aquesta fibra té la capacitat d'absorbir la humitat ràpidament, cosa que fa que l'assecat del cabell sigui molt més eficient i ràpid. No cal recórrer al assecador de cabell, cosa que ajuda a mantenir el cabell més saludable, evitant el dany per calor.

La mida de 60 x 25 cm assegura que el turbant s'ajusti de manera adequada a diferents tipus de cabell. Pots usar-lo des dels més fins fins als més gruixuts. A més, el disseny amb un botó posterior el fa fàcil de col·locar i garanteix que es mantingui al seu lloc durant el seu ús.

Quant al seu manteniment, la tovallola turbant de Mercadona es pot rentar a màquina sense perdre les seves propietats. Això la converteix en una opció molt pràctica, ideal per a aquells que busquen comoditat sense sacrificar qualitat. La seva durabilitat està garantida, fins i tot amb l'ús freqüent i els rentats constants.

El preu, de 2,70 euros per al model turquesa i 2,50 euros per al blanc, la converteix en una opció accessible per a qualsevol pressupost. Mercadona ha aconseguit oferir un producte d'alta qualitat, amb un disseny atractiu i funcional, a un preu molt competitiu.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis