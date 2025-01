Aquest és el supermercat català que està creixent com l'escuma: nova botiga

El panorama dels supermercats està canviant, i les petites localitats d'Espanya estan començant a veure com les grans cadenes s'expandeixen. Amb un model de negoci únic, aquesta companyia ha començat a portar els seus productes a les zones rurals. D'aquesta manera, no només està omplint un buit en el mercat, sinó que també està contribuint al desenvolupament econòmic d'àrees menys afavorides.

Aquesta cadena està creixent ràpidament, i la seva última obertura a Saragossa marca una nova fita en la seva expansió. El supermercat català BonÀrea està creant un canvi important en la manera en què les persones accedeixen a aliments frescos i de qualitat.

BonÀrea inaugura el seu supermercat a Bujaraloz

BonÀrea Agrupa ha inaugurat el seu primer supermercat a Bujaraloz, un petit municipi de Saragossa. La botiga està situada al carrer San Miguel 42 i té una superfície de 207 metres quadrats. Aquest establiment es converteix en el segon de la marca a la comarca dels Monegres, reforçant la seva presència en una regió que ja compta amb altres instal·lacions de l'empresa.

La nova botiga de BonÀrea, amb més de 1.900 productes a disposició dels veïns, ofereix una varietat impressionant d'aliments de proximitat. L'obertura d'aquest supermercat també és significativa perquè coincideix amb el 15è aniversari de la fàbrica de pinsos de BonÀrea a la localitat.

Aquest supermercat, com altres de la marca, segueix la filosofia d'oferir qualitat a preus competitius, quelcom que s'ha convertit en el seu segell distintiu. El model de l'empresa li permet prescindir dels intermediaris, la qual cosa es tradueix en una major accessibilitat per als clients.

A més, l'establiment no només ofereix productes frescos, sinó que també ha creat ocupació local, amb una plantilla de quatre treballadors. Aquest enfocament no només afavoreix l'economia de la localitat, sinó que també assegura un servei proper i personalitzat.

Un model de negoci únic

BonÀrea no es limita a expandir-se a les grans ciutats, el seu model d'integració vertical li permet controlar cada part del procés, des de la producció fins a la venda. Aquesta fórmula ha estat clau en el seu èxit, permetent-li oferir aliments d'alta qualitat a preus baixos. Aquest pla també li permet arribar a àrees rurals on altres grans cadenes de supermercats no tenen presència.

Aquest supermercat de Bujaraloz és només un exemple de com l'empresa s'adapta a les necessitats de les poblacions rurals. La cadena ja compta amb 64 botigues a Saragossa, i amb aquesta obertura segueix ampliant la seva xarxa a la província. A més, BonÀrea també ha començat a guanyar terreny a les grans ciutats.

L'any passat, la companyia va inaugurar una botiga a la Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona, un lloc estratègic amb alta afluència. Aquest supermercat de 233 metres quadrats, és el número 67 a la ciutat i el 286 a tota la província de Barcelona. Com a Bujaraloz, aquest establiment ha generat ocupació local, creant set nous llocs de treball.

BonÀrea no només es dedica a oferir productes frescos i de qualitat, sinó que també està compromesa amb les zones en les quals opera. Amb cada obertura, la marca demostra el seu compromís tant amb la qualitat dels seus productes com amb el desenvolupament econòmic de les comunitats locals.