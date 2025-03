Avís urgent als clients de Walmart, Costco i Trader Joe's: risc molt alt

Walmart, Costco i altres cadenes han emès un missatge urgent. La FDA ha elevat l'alerta sobre una retirada massiva de tonyina enllaunada que podria estar contaminada amb Clostridium botulinum, que és una bactèria que pot causar paràlisi. Aquesta retirada afecta diverses marques, incloses Genova, Trader Joe's, HEB i Van Camp, i ha estat classificada per la FDA com a Classe II. Això significa que els productes afectats poden causar problemes de salut temporals, però reversibles.

El problema rau en un defecte de fabricació que compromet el segell de les llaunes, permetent la filtració de la bactèria. Aquesta contaminació pot ser perillosa. El Clostridium botulinum produeix toxines letals en condicions de baix oxigen, capaces de causar botulisme. Aquesta és una malaltia rara, però greu que pot resultar en paràlisi respiratòria i muscular, i en casos extrems, la mort.

La FDA ha emès una retirada que afecta més de 141.000 casos de tonyina enllaunada distribuïts a diverses botigues de cadenes com Walmart, Costco i Trader Joe's. Encara que no s'han reportat casos d'intoxicació, l'agència insisteix que els consumidors no han de consumir els productes retirats i segueixin les instruccions per a la seva devolució o eliminació.

Productes afectats i supermercats implicats

Els productes de tonyina retirats inclouen diverses varietats de les marques esmentades. Entre els productes afectats es troben:

Trader Joe's: tonyina en oli d'oliva i aigua en diferents presentacions.

Costco: tonyina enllaunada de les marques Genova i Van Camp en diferents presentacions.

Walmart: tonyina de les marques Genova i HEB, disponibles en diverses opcions d'oli i aigua.

Aquests productes van ser distribuïts en diverses botigues de les tres cadenes esmentades a nivell nacional. La llista completa dels productes afectats està disponible en l'avís de la FDA i ha de ser revisada pels consumidors per verificar si posseeixen algun dels articles retirats.

El risc del botulisme

El Clostridium botulinum és una bactèria que, en condicions de baixa oxigenació, produeix toxines extremadament perilloses. Aquestes toxines són les responsables del botulisme, que provoca símptomes greus com nàusees, vòmits, dificultat per respirar i paràlisi muscular. Si no es tracta ràpidament, el botulisme pot ser fatal a causa de la insuficiència respiratòria.

Els símptomes del botulisme poden aparèixer entre 12 i 36 hores després de consumir el producte contaminat. En alguns casos els efectes es poden presentar entre 4 i 8 dies després de la ingesta. Les primeres senyals inclouen nàusees, vòmits, visió borrosa i dificultat per empassar, que poden anar acompanyades de paràlisi muscular i respiratòria.

Recomanacions per als consumidors

La FDA recomana a tots els consumidors que hagin comprat tonyina de les marques afectades a Walmart, Costco o Trader Joe's que no la consumeixin. Els productes retirats han de ser retornats als punts de venda per obtenir un reemborsament complet o bé descartats de manera segura. A més, Tri-Union Seafoods, l'empresa responsable de la retirada, ha ofert un kit de recuperació i un cupó per als afectats.

Encara que no s'han reportat casos d'intoxicació fins al moment, l'empresa ha pres aquesta mesura "per precaució". Ho ha fet després de rebre un avís del seu proveïdor sobre el defecte en les tapes de les llaunes. Els consumidors han d'estar alerta davant qualsevol símptoma i buscar atenció mèdica immediata si experimenten algun dels signes d'intoxicació.

Més retirades relacionades amb la mateixa bactèria

Aquesta retirada de tonyina no és l'únic incident recent relacionat amb Clostridium botulinum. La mateixa bactèria va ser responsable d'una altra retirada de productes la setmana passada, aquesta vegada involucrant diversos tipus de cogombres en vinagre d'origen japonès. Aquests productes també van ser retirats del mercat per la seva possible contaminació amb la mateixa bactèria perillosa.

La FDA i Tri-Union Seafoods continuen col·laborant estretament per assegurar que la seguretat alimentària es mantingui com una prioritat. Els consumidors han de seguir les recomanacions per evitar qualsevol risc relacionat amb el consum d'aquests productes contaminats. En cas d'haver ingerit algun dels productes retirats i presentar símptomes, és crucial buscar atenció mèdica el més aviat possible.