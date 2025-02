El producte de Mercadona que deixa el teu bany impecable i ja arrasa: menys de 2 euros

Mercadona sap que mantenir el vàter impecable és essencial per a la higiene de la llar. Per això, ofereix una solució efectiva amb el seu Netejador WC Pols Actiu Bosque Verde. Aquest producte, encara que no és una novetat de Mercadona, continua sent una opció destacada per a la neteja profunda del WC.

Eficàcia i beneficis d'utilitzar aquest netejador de Mercadona

Aquest netejador en pols garanteix una neteja profunda i duradora al vàter. La seva fórmula especial elimina taques, restes de calç, residus de sabó i òxid sense deixar marques ni restes de brutícia. A més, desodoritza i prevé l'acumulació de dipòsits calcàris, mantenint el bany net i amb un ambient fresc per més temps.

Un dels avantatges d'aquest producte és la seva elevada eficàcia netejadora amb dosis reduïdes. És apte per a qualsevol tipus de vàter, cosa que el converteix en una opció versàtil per a diferents llars. L'ús regular d'aquest netejador ajuda a mantenir el vàter en òptimes condicions, facilitant el seu manteniment.

El producte es presenta en una caixa que conté quatre sobres de pols, amb un preu d'1,90 euros. Cada sobre està dissenyat per a una aplicació, assegurant la dosi exacta necessària per a una neteja efectiva. Aquesta presentació facilita el seu emmagatzematge i ús, mantenint el producte en condicions òptimes fins al moment de la seva aplicació.

A més del seu poder netejador, el Netejador WC Pols Actiu Bosque Verde de Mercadona destaca per la seva capacitat per desodoritzar el vàter. Després del seu ús, deixa una agradable sensació de frescor al bany, contribuint a una atmosfera més neta i agradable.

Mode d'ús i recomanacions per a un resultat òptim

Per utilitzar aquest netejador, es recomana abocar el contingut d'un sobre a l'aigua del vàter, el més a prop possible de les parets internes. En fer-ho, es formarà una escuma netejadora que s'ha de distribuir amb l'ajuda de l'escombreta, assegurant que cobreixi totes les superfícies internes. És aconsellable deixar l'escombreta submergida a l'escuma per blanquejar-la i higienitzar-la.

S'ha de deixar actuar l'escuma durant almenys 10-15 minuts abans de tirar de la cadena. Per a una neteja més profunda, és recomanable deixar-la actuar durant un mínim de 2 hores. Aquest procés assegura l'eliminació de taques difícils i la desinfecció completa del vàter.

És important realitzar aquest procediment un cop a la setmana per mantenir el vàter en òptimes condicions. L'ús regular prevé l'acumulació de calç i altres residus, facilitant el manteniment i prolongant la vida útil del vàter. A més, contribueix a mantenir un ambient fresc i lliure de males olors al bany.

Després de l'ús del producte, es recomana rentar-se les mans per eliminar qualsevol residu que pugui haver quedat a la pell. Encara que el producte està dissenyat per ser segur en el seu ús, és una bona pràctica d'higiene personal. Mantenir el producte fora de l'abast dels nens i emmagatzemar-lo en un lloc sec i fresc per conservar les seves propietats.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis